MONDIALI SHORT TRACK 2018 Streaming video e diretta tv | orario e programma Terzo posto

LIVE Short track - MONDIALI 2018 in DIRETTA : Martina Valcepina a caccia di un risultato importante. Arianna Fontana al via in staffetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (sabato 17 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1500 e sui 500m (per entrambi i sessi). Sulla distanza più lunga si partirà dalle semifinali, si incomincia con i quarti invece per i 500m. A chiudere il programma le semifinali delle due staffette. L'Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a ...

Short track - MONDIALI 2018 : programma - orari e tv di sabato 17 marzo. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata ai Mondiali di Short track in corso di svolgimento a Montreal. Si assegnano le prime medaglie sul ghiaccio canadese con le finali dei 500m e 1500m maschili e femminili. L’Italia punta tutto su Martina Valcepina, perfetta finora nelle batterie. Attesa anche per la semifinale della staffetta femminile, che vedrà la partecipazione in casa Italia anche di Arianna Fontana OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la ...

Short Track - MONDIALI 2018 : Martina Valcepina fa en plein nelle qualificazioni della prima giornata. Due su tre per Confortola - avanti Mascitto e Dotti : prima giornata dei Mondiali di Short Track. A Montreal sono andate in scena le qualificazioni delle gare di 500, 1000 e 1500 metri, sia per uomini che per donne. La punta della squadra azzurra al femminile, vista la decisione di Arianna Fontana di partecipare solo alla staffetta, è diventata Martina Valcepina. La 25enne non ha deluso, superando il turno in tutte e tre le specialità. La sua giornata si è aperta con i 1500 metri, distanza meno ...

LIVE Short track - MONDIALI 2018 in DIRETTA : venerdì 16 marzo. Valcepina bene in tutte le distanze. Confortola avanti nei 1500 e nei 1000. Passano anche Mascitto e Dotti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track, che si disputano a partire da oggi in Canada, sul ghiaccio di Montreal. In scena praticamente tutte le gare, ovviamente per i round preliminari: 1500m, 500m e 1000m. Gli azzurri puntano sicuramente a superare questa prima fase: l’Italia, con l’assenza di Arianna Fontana per quanto riguarda le gare individuali, punta tantissimo su Martina ...

Short track - MONDIALI 2018 : i coreani pronti ai dominio. Girard e Knegt gli altri favoriti : Domani avranno inizio i Mondiali di Short track, giunti alla loro 43ª edizione. Sarà Montreal ad organizzare la rassegna iridata e c’è grande attesa soprattutto nel circuito maschile per capire chi conquisterà l’ambito oro nella classifica Overall. Sono davvero tanti i pretendenti alle medaglie. La Nazionale di punta non può che essere la Corea del Sud che vorrà “riscattarsi” dalle prestazioni non così entusiasmanti delle Olimpiadi ...

Short track - MONDIALI 2018 : Choi Minjeong favorita numero uno. Boutin e St.Gelais - padrone di casa a caccia dell’oro : Domani scattano i Mondiali di Short track, giunti alla loro 43ª edizione. Sarà Montreal ad organizzare la rassegna iridata e c’è grande attesa soprattutto nel circuito femminile per capire chi conquisterà l’ambito oro nella classifica Overall. Un titolo che quasi sicuramente non riguarderà i colori azzurri, visto che Arianna Fontana ha deciso che non prenderà parte alle gare individuali in questo Mondiale, dedicandosi solamente alla ...

Short track - MONDIALI 2018 – Arianna Fontana : “Sarò al via solo della staffetta a Montreal” : Reduce dai trionfi di PyeongChang 2018, dove ha ottenuto la medaglia che le mancava, quell’oro nei 500 metri così speciale, oltre all’argento nella staffetta ed al bronzo nei 1000 metri, Arianna Fontana ha preso un’importante decisione in vista dei Mondiali di Short track programmati dal 16 al 18 marzo a Montreal (Canada). La campionessa valtellinese, infatti, attraverso il proprio contatto facebook ha annunciato che prenderà ...

Short track - MONDIALI 2018 : Arianna Fontana - dopo l’Olimpo ora è caccia all’iride. La valtellinese può puntare alla classifica allround : Campionessa d’Europa, medaglia d’oro alle Olimpiadi, manca solo il titolo mondiale ad Arianna Fontana per completare una storica tripletta. Una stagione finora incredibile quella della campionesse valtellinese e che ora vivrà il suo finale con i Mondiali di Montreal, in programma da venerdì 16 a domenica 18 Marzo. Poche settimane dopo le imprese olimpiche, Fontana torna a sfidare sul ghiaccio le migliori pattinatrici del mondo, con ...