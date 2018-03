Mondiali | la Fifa conferma | Russia 2018 con il Var

Mondiali : Fifa - a Russia 2018 con la Var : ''Nel 2018 non è possibile chetutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro hacommesso un errore e il diretto interessato no perché noi glieloabbiamo impedito', ha aggiunto.

Mondiali : Fifa - a Russia 2018 con la Var : ''Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito", ha aggiunto.

Mondiali 2018 - la FIFA ha deciso : ad assistere gli arbitri ci sarà il VAR : Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato l'introduzione del VAR ai Mondiali di Russia 2018 L'articolo Mondiali 2018, la FIFA ha deciso: ad assistere gli arbitri ci sarà il VAR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 - la FIFA ha deciso : ci sarà il VAR : La mancanza del VAR nelle Coppe Europee ha finora causato non poche polemiche (l’ultima proprio ieri sera con il rigore concesso all’Arsenal contro il Milan), ma questa lacuna sta per essere colmata ai Mondiali, al via il prossimo 14 giugno in Russia. È stato proprio il presidente della FIFA Gianni Infantino ad annunciare l’importante novità […] L'articolo Mondiali 2018, la FIFA ha deciso: ci sarà il VAR è stato ...

Fifa : ufficiale l'uso del Var ai Mondiali di Russia : L'annuncio è arrivato dal presidente Infantino: "Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var"

Ufficiale - la FIFA conferma : il VAR sarà utilizzato ai Mondiali : In Serie A ha fatto la propria comparsa da questa stagione, portando con sé una scia di polemiche. E adesso, il VAR sbarca ufficialmente anche nel mondo delle Nazionali: sarà utilizzato ai prossimi Mondiali. Al termine di un congresso svoltosi a Bogotá, in Colombia, la FIFA ha ufficialmente annunciato di aver approvato l'uso della tecnologia. ...

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali, ora è UFFICIALE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai Mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai Mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA : Fino al 3 aprile si possono comprare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo in Russia, escluse la finale e Argentina-Islanda The post La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA appeared first on Il Post.

Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile : rilasciate 23 nuove card PTG dedicate ai Mondiali Russia 2018 : soluzioni nuova SBC Accademia Nazionale : EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card “Path to glory”, “Strada Verso la Gloria” nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Le card saranno disponibili nei pacchetti per una settimana fino al 16 marzo Path To […] L'articolo Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile: rilasciate ...

Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile : rilasciate 23 nuove card PTG dedicate ai Mondiali Russia 2018 : soluzioni nuova SBC “Eroi Nazionali” : EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card “Path to glory”, “Strada Verso la Gloria” nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Le card saranno disponibili nei pacchetti per una settimana fino al 16 marzo Path To […] L'articolo Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile: rilasciate ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai Mondiali di FIFA 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...

Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile : rilasciate 23 nuove card PTG dedicate ai Mondiali Russia 2018 : soluzioni nuova SBC “Inghilterra vs Scozia” : EA Sports ha rilasciato alle 19 del 9 marzo 2018 23 nuove card “Path to glory”, “Strada Verso la Gloria” nella versione italiana, dedicate ad altrettanti giocatori che nei prossimi mesi potrebbero conquistare una maglia per i mondiali Russia 2018. Le card saranno disponibili nei pacchetti per una settimana fino al 16 marzo Path To […] L'articolo Fifa 18 Strada Verso La Gloria versione primaverile: rilasciate ...