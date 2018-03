Mondiali 2018 | l' Inghilterra valuta il boicottaggio | verrà ripescata l' Italia?

Short track - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 17 marzo. Tutti gli italiani in gara : Attesa anche per la semifinale della staffetta femminile, che vedrà la partecipazione in casa Italia anche di Arianna Fontana OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la seconda giornata dei ...

Short track - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 17 marzo. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata ai Mondiali di Short track in corso di svolgimento a Montreal. Si assegnano le prime medaglie sul ghiaccio canadese con le finali dei 500m e 1500m maschili e femminili. L’Italia punta tutto su Martina Valcepina, perfetta finora nelle batterie. Attesa anche per la semifinale della staffetta femminile, che vedrà la partecipazione in casa Italia anche di Arianna Fontana OA Sport vi offrirà la diretta scritta di tutta la ...

Var ai Mondiali 2018/ In Russia la ''moviola in campo'' - ma in Champions ed Europa League solo disastri : Var ai Mondiali 2018, in Russia la ''moviola in campo'', ma in Champions ed Europa League quanti disastri. Il calcio cambia e si chiede più attenzione anche da parte degli arbitri.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai Mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

Short Track - Mondiali 2018 : Martina Valcepina fa en plein nelle qualificazioni della prima giornata. Due su tre per Confortola - avanti Mascitto e Dotti : prima giornata dei Mondiali di Short Track. A Montreal sono andate in scena le qualificazioni delle gare di 500, 1000 e 1500 metri, sia per uomini che per donne. La punta della squadra azzurra al femminile, vista la decisione di Arianna Fontana di partecipare solo alla staffetta, è diventata Martina Valcepina. La 25enne non ha deluso, superando il turno in tutte e tre le specialità. La sua giornata si è aperta con i 1500 metri, distanza meno ...