ilgiornale

: Monaco, banda di falsi principi Alberto cerca di truffare i manager - AdrMontanaro : Monaco, banda di falsi principi Alberto cerca di truffare i manager - mariabolognamc : RT @AMPMonaco: ATTENTION! La Sûreté Publique de Monaco avverte la popolazione residente dell'esistenza di una banda organizzata di usurpato… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Unaorganizzata che si spaccia per autorità del principato diper entrare in contatto con dirigenti di aziende e personalità importanti del piccolo Stato. Un problema per la Sureté ...