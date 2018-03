huffingtonpost

: Molti nemici, molti voti. Vladimir Putin usa lo scontro con la Gran Bretagna per l'ultima spinta prima del voto - HuffPostItalia : Molti nemici, molti voti. Vladimir Putin usa lo scontro con la Gran Bretagna per l'ultima spinta prima del voto - cattif_49 : Siamo alla vigilia delle elezioni in Russia . E la prevedibile ennesima vittoria di Putin toglie il sonno e l' appe… - eastwestEU : #Brasile - #MarielleFranco aveva molti nemici potenziali, ma non si sentiva minacciata. Chi e cosa potrebbe esserci… -

(Di sabato 17 marzo 2018). Perché queidi oltre confine alimentano l'orgoglio patriottico, rafforzano la narrazione di una Russia attaccata perché temuta, e offrono altri argomenti alla propaganda nazionalista su cui "zar" ha costruito il suo trionfo annunciato alle elezioni presidenziali di domenica. La "guerra diplomatica" con il Regno Unito caratterizza la vigilia del voto, apre le prime pagine dei giornali, monopolizza i programmi televisivi, oscurando temi scomodi per l'uomo forte al Cremlino, a cominciare dal bavaglio alle opposizioni e la stretta sui diritti umani. Ma nell'epoca della post verità, ciò che conta è come si appare non quel chi si è. Eovič, 66 anni ad ottobre, agli occhi dellade maggioranza dei russi appare come colui che ha riportato la Russia al ruolo che le compete: quello di una ...