Molestie | indagato John Bailey | presidente dell’Accademia degli Oscar

Presidente Oscar indagato per Molestie : 22.42 John Bailey, il Presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Science, l'organizzazione che assegna gli Oscar, è indagato dopo alcune denunce di molestie sessuali. Lo riporta Variety. Tre le denunce contro Bailey arrivate mercoledì scorso. Ed è stata subito avviato un'indagine. Nei mesi scorsi era stato espulso Harvey Weinstein dopo numerose denunce di abusi sessuali.Bailey è stato eletto alla presidenza dell' Academy lo scorso ...

Gran Bretagna - indagato per Molestie il vedovo di Jo Cox : Lo scandalo delle molestie torna a scuotere la Gran Bretagna e il mondo delle organizzazioni non governative. Dopo la vicenda che ha riguardato la potente organizzazione umanitaria 'Oxfam', recentemente è toccato a Brendan Cox finire nel mirino delle indagini. Difatti, il vedovo della politica labrurista è stato accusato di aver molestato due donne quando lavorava nei ranghi della nota organizzazione umanitaria internazionale 'Save The ...

Molestie in liceo Roma - prof. indagato non risponde a pm : Roma, 12 gen. (askanews) Non ha risposto ai pubblici ministeri il professore di storia e filosofia del liceo Tasso di Roma accusato di Molestie nei confronti di alcune studentesse. Il docente ...