Snowboard : Moioli vince a Veysonnaz : ANSA , ROMA , 17 MAR Continua la stagione da sogno di Michela Moioli . La ventitrenne campionessa olimpica di PyeongChang, dopoaver conquistato lo scorso weekend la Coppa del mondo di Snowboard cross, ha festeggiato la sfera di cristallo imponendosianche nella tappa conclusiva di Veysonnaz . Si tratta del suodecimo successo in carriera nella massima rassegna e del nonopodio ...

L’ukulele - il barboncino e una mamma «veggente» : Michela Moioli vince (anche) la Coppa del Mondo : Michela Moioli in versione pigliatutto. La ventiduenne azzurra, fresca di oro olimpico nello snowboard cross ai Giochi di PyeongChang, conquista pure la sua seconda Coppa del Mondo in carriera grazie al terzo posto ottenuto nell’appuntamento di Mosca. Appassionata di musica e amante della natura, per lei si chiude una stagione trionfale ricca di successi, che cancellano definitivamente il doloroso infortunio rimediato quattro anni fa a Sochi e ...