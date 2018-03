Modena | la gaffe di Beatrice Lorenzin davanti al sindaco | “Quello è Gino Paoli?” Ma

ilfattoquotidiano

: Era la candidata all’uninominale per il centrosinistra in uno dei collegi più sicuri d’Italia, roccaforte del Pd… - fattoquotidiano : Era la candidata all’uninominale per il centrosinistra in uno dei collegi più sicuri d’Italia, roccaforte del Pd… - AS3691 : RT @fattoquotidiano: Era la candidata all’uninominale per il centrosinistra in uno dei collegi più sicuri d’Italia, roccaforte del Pd… http… - Saffro4 : Però sui vaccini è preparatissima Modena, la gaffe di Beatrice Lorenzin davanti al sindaco: “Quello è Gino Paoli?”… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Era la candidata all’uninominale per il centrosinistra in uno dei collegi più sicuri d’Italia, roccaforte del Pd:. E ieriè tornata nella città emiliana dopo l’elezione per salutare ilGiancarlo Muzzarelli. Ma è proprio in Comune che si è verificata unache sta rimbalzando su social e giornali locali: il ministro uscente della Salute nonché ex parlamentare di Forza Italia ha scambiato l’icona modenese dei motori Enzo Ferrari perPaoli. A raccontare l’episodio sono Il Resto del Carlino e Gianni Galeotti sul quotidiano La Pressa. E a testimoniare lac’è anche un video della rete locale Tv Qui: nel corso del servizio la cronista aggiunge che “il passo falso” ha lasciato senza parole persino il. I momenti che seguono in Comune, scrivono i cronisti presenti, sono di grande imbarazzo. La ...