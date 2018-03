Mistero | il lottatore mascherato | Lascio il wrestling per diventare consigliere M5s

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018)abbandona il. E, nel caso accetti la nomina, dalla prossima seduta del consiglio siederà sui banchi dell'opposizione con il M5s in sostituzione di Ivan Cantamessi, dimissionario dopo essersi trasferito a Vicenza per motivi di lavoro. Cristian Panarari.Lo racconta la Gazzetta di Reggio:È questa la vera identità del, candidato alle amministrative del 2014 con il M5s, risultando con 76 preferenze come il primo dei non eletti. E ora chiamato di diritto a prendere il posto deldei 5 Stelle dimissionario.È lo stesso Panarari ad annunciare su Facebook la sua intenzione di abbandonare il ring per dedicarsi ad altre avventure, parlando di nuovi progetti senza tuttavia citare direttamente il suo futuro impegno da, in attesa dell'ufficializzazione della nomina."Dopo tanti anni die dopo tante sfide ...