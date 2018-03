Milano Sanremo | un Vincenzo Nibali monumentale

Nibali vince la Milano-Sanremo : vincenzo Nibali trionfa nella 109esima edizione della Milano-Sanremo. Il 33enne siciliano è scattato sul Poggio a circa 7 km dal traguardo e ha sfruttato le sue abilità in discesa per consolidare il ...

Ciclismo. Capolavoro di Vincenzo Nibali sul Poggio - la Milano-Sanremo è sua : Lo 'squalo' fa il blitz sull'ultima salita e pianta i favoriti che già pensavano allo sprint. Arrivo a braccia levate in via Roma: è il suo primo successo nella corsa che apre la stagione delle gare in linea. Ewans e Démare sul podio. Brutta caduta per Cavendish

L’Italia del ciclismo in festa - Nibali ha vinto la Milano-Sanremo : Vincenzo Nibali ha vinto la 109esima edizione della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera di 294 chilometri con il tradizionale arrivo in via Roma. Un vero e proprio capolavoro quello dello "squalo" che riscrive la storia del ciclismo italiano.Continua a leggere

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : capolavoro di Nibali! L'Italia torna a sorridere nella Classicissima : Vincenzo Nibali ha conquistato l'edizione numero 109 della Milano-Sanremo , 294 km con arrivo in via Roma. Un'impresa straordinaria quella dello Squalo, scattato a 7 km dal traguardo sul Poggio e ...

Milano-Sanremo - Nibali : "Non mi sono voltato fino all'arrivo" : "Non so nemmeno io cosa ho fatto. Penso di avere fatto qualcosa nella storia del ciclismo, me lo gusterò piano piano".Vincenzo Nibali, nonostante la grandissima esperienza è quasi scosso dall'impresa ...

Ciclismo - Milano-Sanremo : Nibali porta l'Italia in trionfo dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. Dal 2006 un italiano non vinceva una Milano-Sanremo, l'ultimo era stato Filippo Pozzato. Brutta caduta per Mark Cavendish a 10 ...

Capolavoro di Vincenzo Nibali Scatta sul Poggio e vince la Milano-Sanremo Il video : La grande classica di Primavera allo Squalo, che Scatta sulla salita decisiva anticipando le scelte dei velocisti. Secondo in volata Ewan, terzo Demare

Milano-Sanremo 2018 - Nibali da leggenda. L'ordine d'arrivo : L'arrivo su via Roma a braccia alzate dello Squalo: la classicissima di primavera torna italiana dopo 12 anni Milano-Sanremo 2018. Orari tv, percorso e favoriti Milano-Sanremo 2018, debutta la Var. ...

Milano-Sanremo 2018 - Vincenzo Nibali scatta sul Poggio e vince : primo italiano dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. L'ultimo successo italiano nella prima e più lunga delle classiche di primavera risaliva al 2006, con Filippo Pozzato.

