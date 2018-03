Milano-Sanremo 2018 | lo Squalo arriva da solo! Trionfo epico per Vincenzo Nibali | sempre

Storico Vincenzo Nibali - trionfo alla Milano-Sanremo : grande impresa [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Vincenzo Nibali stacca tutti sul Poggio e vince la Milano-Sanremo : vincenzo Nibali si aggiudica la prima delle grandi classiche di ciclismo, la 109esima Milano-Sanremo di 204 km. Lo “Squalo dello Stretto” attacca e fa il vuoto sulla salita del Poggio, poi negli ultimi chilometri resiste al gruppo e vince a braccia alzate sul traguardo di via Roma. ...

Capolavoro di Vincenzo Nibali Scatta sul Poggio e vince la Milano-Sanremo : La grande classica di Primavera allo Squalo, che Scatta sulla salita decisiva anticipando le scelte dei velocisti. Secondo in volata Ewan, terzo Demare

Albo d’oro Milano-Sanremo : Vincenzo Nibali riporta l’Italia in trionfo! Interrotto il digiuno : Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo 2018! Lo Squalo ha riportato l’Italia in trionfo nella Classicissima grazie a una memorabile azione sul Poggio. Di seguito l’Albo d’oro della Milano-Sanremo. Albo D’ORO Milano-Sanremo: Anno Vincitore Secondo Terzo 1907 Lucien Petit-Breton Gustave Garrigou Giovanni Gerbi 1908 Cyrille Van Hauwaert Luigi Ganna André Pottier 1909 Luigi Ganna Émile ...

Ciclismo - Nibali vince la Milano-Sanremo : 17.32 vincenzo Nibali fa un capolavoro sul Poggio, l'ultima salita, e arriva a braccia alzate sul traguardo di via Roma vincendo la Milano-Sanremo.E' il suo primo successo nella classicissima. Nove in fuga alla partenza di Milano, ripresi a 30km dal traguardo. Sulla Cipressa, dove si aspetta l'azione di chi vuole anticipare gli sprinter, non succede niente. Brutta caduta di Cavendish prima della salita del Poggio. Sulla rampa Nibali sorprende ...

Milano-Sanremo - programma e dove seguire la diretta tv della corsa Video : La #Milano-Sanremo è una delle classiche più attese nel mondo del #Ciclismo. Domani, sabato 17 marzo, i corridori affronteranno questa importante manifestazione. Il percorso conta 291 km con partenza da Milano, via della Chiesa Rossa, alle ore 10.10 circa. L'arrivo, invece, è previsto a Sanremo tra le 16,30 e le 17,30. L'andamento della classicissima sara' determinato non solo dalla variabilita' di velocita' dei corridori, ma anche dalle ...

