Milano | il sindaco e la gaffe in diretta streaming | «Questo parroco è un fannullone »

Milano - vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese : il sindaco - “al momento nessun pericolo” : A seguito del vasto incendio che ha interessato una cartiera a Cologno Monzese (Milano) sono state evacuate circa una quindicina di persone: il sindaco Angelo Rocchi ha precisato, in riferimento all’ipotesi di possibili problemi ambientali, che “al momento non ci sono pericoli per la salute pubblica. A bruciare e’ stata carta, plastica e legname, materiale riciclabile che l’azienda stoccava e movimentava. A causa della ...

Expo - Pg Milano : processare sindaco Sala : 13.34 Il sindaco di Milano Sala va processato come ex Ad di Expo, con l'accusa di abuso d'ufficio per un affidamento diretto per la fornitura di 6mila alberi impiegati per l'evento. Per i sostituti Pg, Sala avrebbe in quell'occasione violato diverse norme, comprese quelle del Codice appalti. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per Sala e gli altri 7 indagati (5 persone e 2 società) per l'appalto della Piastra Servizi, andato alla stessa ...

Expo - la procura di Milano insiste : "Processate il sindaco Sala" : "Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, deve andare a processo per abuso d'ufficio". E' la richiesta dei sostituti procuratori generali Vincenzo Calia e Massimo Caballo, che, davanti al giudice per le...

Richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Sala : Milano, 8 mar. , askanews, Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, deve andare a processo per abuso d'ufficio. E' la Richiesta dei sostituti procuratori generali Vincenzo Calia e Massimo Caballo, che ...

GILLO DORFLES È MORTO/ L‘addio a 107 anni : il saluto del sindaco di Milano al geniale critico d’arte : MORTO GILLO DORFLES: a 107 anni si è spento il noto critico d’arte. E’ scomparso oggi il poliedrico DORFLES, artista, critico, insegnante: a gennaio aveva presentato la sua ultima collezione(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Milano - BIMBO CADUTO SUI BINARI DELLA METRO/ Video - sindaco Sala incontra gli ‘eroi’ Lorenzo e Claudia : BIMBO di 2 anni cade sui BINARI DELLA METRO: MILANO, salvato da un 18enne e un agente Atm. Parla Lorenzo, l'eroe DELLA METRO "l'avrebbero fatto tutti, ho pensato solo che potevo farcela”.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:35:00 GMT)

Milano - il 18enne che ha salvato il bimbo in metrò ricevuto dal sindaco : "Sala mi ha ringraziato" : La visita privata a Palazzo Marino insieme con Claudia Castellano, l'agente Atm che ha bloccato il treno. C'erano anche i genitori: "Mia mamma molto orgogliosa...

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

Ema - sindaco di Milano di nuovo all'attacco : Sala chiede ai legali di poter accedere agli atti per verifciare i documenti del dossier olandese: 'ho il sospetto che la tesi transitoria non fosse presente' - Il sindaco di Milano di nuovo all'...

Libri : 'Milano e il secolo delle città' - l'Italia vista dal sindaco Sala : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - "Milano oggi è una città capace di farsi domande e di costruire risposte. Il coraggio io lo intendo così: guardare il mondo con ampiezza di vedute e provare a cambiarlo". Giuseppe Sala descrive così il legame con la sua città a cui ha dedicato il libro 'Milano e il secol

La Corte dei Conti contesta al sindaco di Milano - Giuseppe Sala - un danno erariale di 2 - 2 milioni per la fornitura degli alberi a Expo : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, un avviso preliminare contestando un presunto danno erariale da 2,2 milioni di euro relativo all'assegnazione diretta della fornitura degli alberi alla Mantovani Spa per il sito di Rho Pero. Lo stesso atto, che dà il via al procedimento contabile, è stato notificato anche al direttore generale ...

Sede Ema - Sen. Mandelli : “Situazione grottesca. Ministro della Salute e Sindaco di Milano prendano in mano la situazione. Amsterdam non ha i requisiti” : Riguardo il caso della Sede EMA di Amsterdam, il Sen. Andrea Mandelli di Forza Italia, Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli. “La Sede di Amsterdam sicuramente non è pronta –ha dichiarato Mandelli-, non ha neanche le dimensioni per ospitare i funzionari che sovraintendono al prezioso ...

Sede Ema - Sen. Mandelli : “Situazione grottesca. Il Ministro della Salute e Sindaco di Milano prendano in mano la situazione. Amsterdam non ha i requisiti” : Riguardo il caso della Sede EMA di Amsterdam, il Sen. Andrea Mandelli di Forza Italia, Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli. “La Sede di Amsterdam sicuramente non è pronta –ha dichiarato Mandelli-, non ha neanche le dimensioni per ospitare i funzionari che sovraintendono al prezioso ...

Milano a essere grande - non certo il suo sindaco : ... persino ai bombardamenti, persino a Formentini e Pisapia, figuriamoci se non sopravvive a un ex burocrate di centrodestra che si è buttato a sinistra dopo aver giurato "io non farò mai politica". ...