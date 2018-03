Milano Gli anziani imparano a usare internet e lo smartphone

A Milano vertice di giunta post elezioni - Sala 'Bene la nostra linea ma la macchina amministrativa va migliorata' : vertice di giunta a Palazzo Marino, tra sindaco e assessori, per analizzare il risultato del voto politico e regionale a Milano e quanto fatto dall'amministrazione in questo anno e mezzo. 'Rispetto ...

Milano-Sanremo 2018 : il borsino dei favoriti in percentuale. La griglia di partenza : Domani sarà tempo di Milano-Sanremo. La fine dell’attesa per la prima Classica Monumento della stagione, la prima corsa da vincere senza appello, il primo grande esame della stagione ciclistica con i suoi 300 chilometri abbordabili ma ricchi di insidie, pur sorridendo ai velocisti. Nonostante qualche defezione di troppo negli ultimi gironi, sono in tanti i pretendenti alla vittoria. Andiamo a stilare un’ideale griglia di partenza, ...

Milano-Sanremo 2018 : tutti gli italiani in gara. Gli azzurri per dare l’assalto alla Classicissima : Saranno 46 gli italiani presenti domani alla partenza della 109ma edizione della Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. L’ultimo azzurro in grado di vincere la Classicissima è stato Filippo Pozzato nel 2006, che quest’anno farà la sua quindicesima partecipazione. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e le loro ambizioni per questa corsa. Il corridore che avrà maggiori chance di centrare il successo è Elia Viviani, ...

Milano VIA CHOPIN - 19ENNE STUPRATA/ Video - chi è il colombiano arrestato : si vantava con gli amici : MILANO, stupro di via CHOPIN: ecco chi è Freylin David Lopez Villa, l'aggressore colombiano che lunedì 11 marzo 2018 ha aggredito e violentato una coppia di giovani(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : Sagan a caccia della prima vittoria. E gli italiani? : Il tre volte campione del mondo ha solo sfiorato la Classicissima, chiudendo due volte secondo , 2013 e 2017, e altrettante volte quarto , 2012 e 2015, . Lo slovacco della Bora Hansgrohe dovrà ...

Nuova prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma : come accedere a MyLiveNation : Dopo la prima dedicata agli iscritti al sito ufficiale e a TIDAL, che resta ancora attiva, è partita anche una Nuova esclusiva prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma per l'On The Run Tour 2 destinata agli iscritti a MyLiveNation. Su www.livenation.it è attiva dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo la prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma, rispettivamente in scena il 6 luglio allo stadio San Siro e l'8 ...

Milano Digital Week - gli appuntamenti da non perdere di venerdì 16 marzo : L'applicazione suggerisce agli utenti i migliori spettacoli di danza, permette agli spettatori di chattare direttamente con il teatro, prevede promozioni in foyer attraverso tecnologia iBeacon. La ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso. Analisi degli aspetti tattici : dove si può attaccare per evitare la volata? : Una volata scontata? Non per forza. Pur essendo la Classica Monumento più adatta ai velocisti, la Milano-Sanremo non è una corsa scontata e la volata di gruppo non è l’unica soluzione possibile, oltre ad essere molto diversa dai classici sprint che siamo abituati a vedere, per esempio, nelle tappe dei grandi giri. Nelle otto edizioni che si sono disputate dal 2010 in poi, ben tre volte (considerando anche il 2013 in cui vinse Ciolek ...

Milano-Sanremo 2018 : gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Milano Digital Week - gli appuntamenti da non perdere : (Foto: www.facebook.com/MilanoDigitalWeek/) Lasciati del tempo libero tra il 15 e il 18 marzo, perché la Milano Digital Week è alle porte, con oltre 300 eventi che toccano più temi, a partire dall’intelligenza artificiale alla sicurezza informatica, dall’internet delle cose alla mobilità, con entrambi gli occhi bene aperti sull’educazione e sulla diffusione della cultura Digitale. Giovedì 15 marzo c’è Wired Health, la prima business conference ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende le linee guida sugli Npl (15 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà alle linee guida sugli Npl. Pochi i dati macroenomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:43:00 GMT)

Di Maio a Milano - Confcommercio lo accoglie come se fosse premier : “Noi ascoltiamo sempre la classe di governo” : “Il premier Luigi Di Maio sarebbe disponibile per il nostro forum del 23 e 24 marzo a Cernobbio?”. Ora 14.20, sede della Confcommercio di Milano. Il capo politico M5s è in riunione con il presidente Carlo Sangalli prima dell’incontro con i giornalisti, fuori dalla porta una funzionaria si avvicina al capannello dei neodeputati M5s Stefano Buffagni e Gianluigi Paragone. Risate. E’ un lapsus: Di Maio non è premier e quel ...

Lombardia : al via il trasferimento di 600 migranti dai centri di accoglienza verso Milano : Si tratta di chi ha diritto all'accoglienza, perché 4 società che gestiscono i centri non hanno partecipato al nuovo bando. Tra queste la Kb, che è al centro di un'inchiesta della procura di Busto ...

Milano-Sanremo 2018 : gli outsider. Marcel Kittel cerca il colpaccio - Van Avermaet ci prova : Sabato si corre la prima Classica Monumento per la stagione di ciclismo maschile: in programma la Milano-Sanremo. Come di consueto la Classicissima resta aperta a diversi scenari: difficile tenere la corsa chiusa o prevedere se si arriverà in volata ristretta o se andrà via un gruppetto sul Poggio. Ci sarà da fare attenzione quindi a diversi outsiders in chiave successo. Lo spauracchio per tutti coloro che puntano alla vittoria, Peter Sagan e ...