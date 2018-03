Milano | 11 luglio 1979 | l' eroe borghese Giorgio Ambrosoli ucciso sotto casa

Jay Z e Beyoncé in Italia : a luglio due date a Roma e Milano : La coppia d'oro Jay Z e Beyoncé si esibirà allo stadio San Siro di Milano il 6 luglio e all'Olimpico di Roma l'8 luglio con il suo nuovo tour OTR , On the run, II. Il tour inizierà il 6 giugno a ...

Due concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia - date a Milano e Roma a luglio 2018 per l’On The Run Tour 2 : biglietti in prevendita : Finalmente è ufficiale, nel 2018 andranno in scena i concerti di Beyoncé e Jay-Z in Italia e nel resto del mondo per l'On The Run Tour 2, il seguito della prima Tournée congiunta negli stadi realizzata nel 2014. Dopo il mistero intorno ad eventi apparsi su Facebook e poi cancellati e la messa in vendita di biglietti per due date in Francia a luglio, a Parigi e Nizza, dai canali di Queen Bey arriva l'annuncio ufficiale del nuovo Tour che la ...

Lo Stato Sociale da giugno in tour - il via da Milano e a luglio a Roma : Dopo il successo del brano ' Una vita in vacanza ' , presentato al 68/o Festival di Sanremo al primo posto nella classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio, dei singoli più venduti in ...

Robert Plant ha annunciato un concerto a Milano a luglio : Il frontman dei mitici Led Zeppelin, nonché leggenda vivente del rock, Robert Plant terrà un unico concerto in Italia nell’estate 2018. [arc id=”0ec653ba-a350-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il celebre cantante e musicista britannico sarà ospite – insieme a The Sensational Space Shifters – di Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI di San Siro) il prossimo 27 luglio. via GIPHY I biglietti per lo show di Robert Plant ...

EMINEM : per la prima volta in concerto in Italia il 7 luglio all’Area EXPO-Experience Milano : Nel pieno del successo mondiale del suo ultimo album “Revival”, il 15 volte vinci-tore ai GRAMMY, premiato agli MTV EMA’s e certificato come il più grande rapper di tutti i tempi per dischi venduti, EMINEM annuncia oggi l’unica data Italiana del suo “Revival Tour” che sarà a Milano quest’estate. Biglietti disponibili da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 per 48 ore, fino alle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio, su MyLiveNation – ...

