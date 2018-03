Milan-Inter | quando si recupera il derby? Decisa la data e l’orario | il nuovo programma

oasport

: Ufficiale: Milan-Inter mercoledi 4 Aprile ore 18.30 Milan-Napoli domenica 15 Aprile ore 15.00 - SimoneGambino : Ufficiale: Milan-Inter mercoledi 4 Aprile ore 18.30 Milan-Napoli domenica 15 Aprile ore 15.00 - AntoVitiello : Ufficiale dalla Lega: il derby Milan-Inter si gioca mercoledì 4 aprile alle 18.30 #milaninter @MilanNewsit @RMCSportNetwork - Gazzetta_it : Milan-Inter: derby il 4 aprile. Applicato il regolamento -

(Di sabato 17 marzo 2018)si giocherà mercoledì 4 aprile, alle ore 18.30. Questa è la decisione della Lega che ha definito ladel recupero deldella Madonnina che era stato rinviato lo scorso 4 marzo per onorare la memoria di Davide Astori. Si giocherà dunque in orario pomeridiano e in giornata feriale: una decisione non gradita a tifosi e appassionati, molti non potranno recarsi allo Stadio. Si era pensato a spostare il match il 25 aprile ma serviva l’accordo di tutte le partiessanti e a quanto pare i nerazzurri non sono stati d’accordo. Di seguito la, ildettagliato e l’orario d’inizio divalido per la 27^ giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI’ 4 FEBBRAIO: 18.30 ...