Milan | Gattuso rinnova fino al 2020

Clamoroso Milan - rottura Gattuso-Kalinic : le ultime : Milan, rottura Gattuso-Kalinic. Si avvicina il match valido per la giornata del campionato di Serie A contro il Chievo per la squadra rossonera che però nelle ultime ore deve fare i conti con più di qualche problema. Infortunio per il difensore rossonero Romagnoli che non prenderà parte al match per un affaticamento muscolare, nelle ultime ore caso Kalinic. L’attaccante non è stato convocato, nessun problema fisico ma scelta tecnica, si ...

Milan - Gattuso/ "Non pensiamo al derby e all'Arsenal - concentrati sul Chievo" : Milan, Gattuso: il tecnico rossonero non pensa né al derby contro l'Inter né alla gara con l'Arsenal ma si concentra sulla sfida contro il Chievo Verona di Rolando Maran.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:42:00 GMT)

Gattuso : "Rinnovo col Milan? Non ci penso" : "Non sto pensando al rinnovo, non è il momento giusto per parlare del mio contratto. Siamo in corsa per qualcosa di importante e dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare". Il tecnico del Milan, Rino ...

Milan-Chievo Verona - Gattuso : 'Squadra stanca - ma niente alibi. Calabria e Abate out' : Sconfitta con l'Arsenal ed eliminazione dall'Europa League da lasciarsi subito alle spalle, l'obiettivo in casa rossonera è quello di proseguire nella rincorsa in campionato: dopo i successi con Spal, ...

Milan-Chievo Verona - la conferenza di Gattuso LIVE : Sconfitta con l'Arsenal ed eliminazione dall'Europa League da lasciarsi subito alle spalle, l'obiettivo in casa rossonera è quello di proseguire nella rincorsa in campionato: dopo i successi con Spal, ...

Milan - un nuovo caso Donnarumma? Gattuso intanto chiede l'ultimo sforzo alla squadra : Una settimana difficile, quella che il Milan sta per lasciarsi alle spalle, che ha sancito l'eliminazione dall'Europa League. Un'esclusione onorevole, perché arrivata per mano di un club prestigioso ...

Milan - Gattuso fino al 2020 : piano mercato con assalto a Wilshere e Strootman : Milan, Gattuso- Dopo l’eliminazione dall’Europa League, nonostante una grande prova d’orgoglio e di carattere, il Milan è pronto a programmare l’immediato futuro. Ci sarà una solida e concreta certezza: Rino Gattuso. La società rossonera ha confermato la massima fiducia nel tecnico rossonero, con prossimo e immediato prolungamento del contratto fino al 2020. OBIETTIVO CHAMPIONS E […] L'articolo Milan, Gattuso fino ...

Arsenal-Milan 3-1 - una resa da guerrieri : rossoneri sulla strada della rinascita. Gattuso : “Sono orgoglioso. Su Donnarumma…” : Arsenal-Milan 3-1- Un 3-1 che non ammette repliche, ma che maschera ciò che è accaduto realmente sul campo. Il Milan ha creduto fortemente nel miracolo, specie dopo il vantaggio. Poi un rigore piuttosto discutibile ha spalancato le porte alla rimonta londinese, vanificando le speranze degli uomini di Gattuso. E’ stato comunque un Milan cattivo, arrembante […] L'articolo Arsenal-Milan 3-1, una resa da guerrieri: rossoneri sulla strada ...

Milan fuori dall'Europa League - Gattuso : 'Orgoglioso dei ragazzi' : Roma, 16 mar. , askanews, Termina all'Emirates Stadium di Londra l'avventura europea del Milan di Gennaro Gattuso battuto 3-1 dall'Arsenal nel match di ritorno degli ottavi. I rossoneri hanno pagato a ...

Milan - Gattuso : "Orgoglioso dei miei. Gli arbitri? Possono sbagliare" : Il tecnico rossonero dopo il ko dell'Emirates: "Passaggio del turno perso a San Siro. Donnarumma? Si è parlato troppo di Reina..."

Milan defraudato contro l'Arsenal - ma Gattuso ha il problema del gol : Può darsi che il mondo stia cambiando anche nell'isola, forse le troppe contaminazioni , calcistiche, ovviamente, hanno importato anche qualche difetto, fatto sta che una qualificazione riaperta dal ...

Milan - Gattuso/ “L’arbitro può sbagliare - orgoglioso dei miei - qualificazione persa a San Siro” : Milan, parla Gattuso: “L’arbitro può sbagliare, orgoglioso dei miei, qualificazione persa a San Siro”. Le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri, dopo la sconfitta con l’Arsenal(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 23:48:00 GMT)

Milan - Gattuso : "L'arbitro? può sbagliare come un qualsiasi giocatore" : E' uno dei migliori portieri del mondo. Ha grande fiducia da parte mia: non deve ascoltare le voci dell'arrivo o meno di Reina". La conclusione è rivolta al finale di stagione: "Mancano undici ...

Milan : Fassone - presto rinnovo Gattuso : ANSA, - MilanO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco ...