Migranti | tratta di essere umani | arrestati la ' maman' e il suo compagno

Migranti - tratta di essere umani : arrestato il "re" nigeriano : La polizia di Trento ha fermato una coppia di nigeriani accusati di aver comprato e fatto prostituire alcune connazionali. Lui in un video si veste da re e getta dollari in aria.

Migranti : tratta delle donne nigeriane - a Palermo condanne per 26 anni : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – condanne per 26 anni di carcere sono state emesse dal gup del Tribunale di Palermo Marco Gaeta nell’ambito di un processo sulla tratta di nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. Secondo l’accusa, rappresentata dai pm di Palermo Gery Ferrara e Giorgia Righi, l’organizzazione reclutava le donne appena sbarcate in Italia avviandole poi alla prostituzione. Anche attraverso riti voodoo. In ...