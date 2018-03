Migranti | naufragio nel Mar Egeo | almeno 14 persone annegate Tra loro 4 bimbi

Pozzallo - arrivati 72 Migranti : 30 sopravvissuti al naufragio : arrivati al porto di Pozzallo 72 migranti a bordo della nave Aquarius. 30 di loro sono sopravvissuti al naufragio al largo della Libia.

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - E' attraccata al porto di Pozzallo, in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trova

Migranti : attraccata a Pozzallo nave con superstiti naufragio : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attraccata al porto di Pozzallo, in Sicilia, la nave Aquarius di Medici senza frontiera con a bordo il gruppo di Migranti superstiti del naufragio che nei giorni scorsi avrebbe provocato oltre 21 tra morti e dispersi. Si tratta di una trentina di persone che si trovavano a bordo di un barcone soccorso da una nave mercantile e dalla Guardia costiera libica. L'articolo Migranti: attraccata a Pozzallo ...

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche. A riferire dell’ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al personale a bordo di nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane ...

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - E' attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche. A riferire dell'ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al p

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. , AdnKronos, E' attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 ...

Migranti : naufragio con 21 morti - sopravvissuti attesi a Pozzallo : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche. A riferire dell’ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al personale a bordo di nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : 21 morti - 30 in salvo : Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate nel naufragio di un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i trenta sopravvissuti al naufragio, ...

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti 'Almeno 21 morti' : E il comportamento dei guardiacoste libici rende ancora più pericoloso il tratto di mare più rischioso al mondo'. La Aquarius con i suoi 72 superstiti a bordo sta ora facendo rotta verso la Siciia. ...

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti : "Almeno 21 morti" : Settantadue persone sono state salvate e ora stanno facendo rotta verso la Sicilia a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranee. Nessuna notizia di un altro...

Migranti - sopravvissuti parlano di un naufragio al largo della Libia : Settantadue persone salite a bordo della nave Aquarius hanno raccontato di aver perso familiari e amici. Imprecisato il numero dei dispersi

Migranti : naufragio tra Turchia e Grecia - annega bimbo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Migranti : Onu - si temono 90 affogati in naufragio Libia : Si teme che almeno 90 Migranti siano affogati nel naufragio di un barcone, con a bordo soprattutto cittadini pachistani, a largo delle coste libiche. Lo riferiscono le Nazioni Unite. La portavoce dell'...

Oim : 90 Migranti dispersi in naufragio al largo della Libia : Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia Continua a leggere L'articolo Oim: 90 migranti dispersi in naufragio al largo della Libia sembra essere il primo su NewsGo.