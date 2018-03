Migranti | il nuovo fronte | i profughi che la Francia ci rimanda

Migranti : Ue - nuovo governo Italia continui collaborare : "Per la politica migratoria Ue contiamo molto sul ruolo dell' Italia , perché non è un piccolo stato membro e i suoi cittadini sono tra i più europeisti", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del ...

Enna - spari nella notte contro il nuovo centro Migranti : nessun ferito : Non sono trascorsi dieci giorni dall'apertura del centro migranti di Pietraperzia, in provincia di Enna , che questa notte qualcuno ha sparato contro le finestre della struttura di accoglienza, perforando i serramenti e una porta interna.L'inaugurazione del centro Don Bosco 2000, aperto appena una settimana fa ma già abitato da una ventina di stranieri, secondo l'edizione siciliana di Repubblica aveva suscitato diverse polemiche e ...

Migranti : nasce a Catania nuovo centro 'CivicoZero' di Save the Children : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Verrà inaugurato oggi, alle ore 10, in via Gorizia 32 a Catania un nuovo centro CivicoZero di Save the Children, dedicato ai minori stranieri non accompagnati, tra i gruppi di bambini e adolescenti maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale, sfruttamento o