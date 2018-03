Migranti | arrivati in 216 a Pozzallo su nave della ong Open Arms

Migranti : 280 arrivati in porto Augusta : ANSA, - SIRACUSA, 12 MAR - Sono arrivati stamane alle 8 al porto commerciale di Augusta i 280 Migranti, tra cui 47 donne e 32 minori, a bordo della nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e ...

Augusta - arrivati 280 Migranti : Stamattina al porto commerciale di Augusta sono arrivati 280 migranti, tra cui 47 donne e 32 minori.

Oim : nel 2018 arrivati in Europa via mare circa 11mila Migranti e rifugiati : In Italia il maggior numero di arrivi e di vittime registrati dalla Organizzazione per le migrazioni; seguono Spagna, Grecia e Turchia. Rispetto allo stesso periodo del 2017, il calo degli arrivi in Italia è del 65%

Pozzallo - arrivati 72 Migranti : 30 sopravvissuti al naufragio : arrivati al porto di Pozzallo 72 migranti a bordo della nave Aquarius. 30 di loro sono sopravvissuti al naufragio al largo della Libia.

Migrantes : nel 2017 arrivati in Italia 34% in meno di Migranti : Bologna, 21 feb. , askanews, Nel 2017 sono arrivati in Italia 119.369 persone, il 34% in meno rispetto alle 181.436 del 2016 , erano state 153.842 nel 2015, . Di questi secondo i dati del ministero ...

Accolti a sassate i primi Migranti arrivati al Convento di Sant'Antonio a San Buono : Ferrara, tuttavia, vuole fare amicizia con i sanbuonesi , fare la spesa in paese e dare così una mano all'economia locale. Non si dice intimidito , ma pronto all'esperienza con tutto l'entusiasmo ...

Pozzallo - arrivati 356 Migranti e tre cadaveri : 356 migranti e tre cadaveri sono giunti al porto di Pozzallo a bordo della nave non governativa spagnola Practiva Open Arms.

Migranti : oltre 15mila minori arrivati in Italia soli. Il Papa : La paura è legittima - ma non condizioni le scelte : E' uno dei dati evidenziati nella ricerca di Save the Children, nella giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Giornata in cui arrivano anche le parole di Papa Francesco

Migranti - Save the Children : oltre 15mila minori arrivati in Italia nel 2017 : Senza familiari o senza un adulto di riferimento. Sono il 30% in meno rispetto al 2016. I dati nella Giornata mondiale del Migrante. 'Chi arriva rispetti le leggi, chi accoglie si apra a diversità' ha ...

Migranti - nel 2017 arrivati in Italia 15mila minori soli. Save the Children 'Serve accoglienza adeguata' : ROMA - Più di 380 minori Migranti arrivati da soli in Italia o rimasti orfani durante i viaggi in mare ancora in attesa di essere ricollocati in altri paesi europei nelle condizioni ritenute migliori ...