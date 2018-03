' Mi sono morti fra le braccia 9 bambini' | un passato che non può dimenticare

Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan - ci sono due morti : Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan, nei pressi della città palestinese di Jenin. Secondo i giornali israeliani ci sono due morti e altrettanti feriti. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, né The post Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan, ci sono due morti appeared first on Il Post.

Miami - ponte pedonale crolla sulle auto. Ci sono morti : Un terribile incidente ha sconvolto Miami: un ponte pedonale è crollato sulla strada che è sottostante alla Florida International University e ha schiacciato cinque o sei auto che erano in transito in quel momento. È successo poco prima delle ore 14 locali. La polizia stradale ha detto che probabilmente ci sono morti e feriti, ma non ha fatto numeri, il Miami Herald, che sta commentando il fatto in diretta anche attraverso i social network, ...

Ponte crolla sull'autostrada in Florida : sono almeno quattro i morti : Il bilancio è drammatico. almeno quattro persone sono morte per il crollo di un Ponte pedonale da poco inaugurato su un'autostrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Il senatore...

Crollo ponte - sono 4 i morti accertati : 1.56 sono almeno 4 i morti confermati per il Crollo del ponte pedonale su una strada vicino alla Florida International University di Miami, in Florida. Lo conferma il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade, Dave Downey, durante una conferenza stampa. "Abbiamo localizzato le vittime ma non siamo in grado di identificarle o avere altre conferme", ha dichiarato senza confermare il bilancio più grave, di 10 vittime, anticipato dal ...

È crollato un ponte pedonale a Miami - in Florida - ci sono diversi morti : A Miami, in Florida, un ponte pedonale pedonale è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Un portavoce della polizia stradale ha detto al New York Times che si aspetta che siano morte diverse persone. Lynell Collins, an eyewitness The post È crollato un ponte pedonale a Miami, in Florida, ci sono diversi morti appeared first on Il Post.

Crolla ponte pedonale a Miami - schiacciate alcune auto. Ci sono diversi morti : Un ponte pedonale è Crollato a Miami collassando su una strada trafficata e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Lo si vede dalle immagini diffuse dai media locali. Il crollo ha ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

"Abbiamo perso perché gli elettori sono morti" : L'analisi della sconfitta più divertente , e fraintesa, d'Italia . A pubblicarla su Facebook sono i Giovani Democratici di Pesaro che, all'indomani delle elezioni, hanno tentato di sdrammatizzare la ...

Un aereo militare russo è precipitato in Siria - ci sono 32 morti : Il ministero della Difesa della Russia ha detto che un suo aereo militare Antonov-26 è precipitato mentre stava atterrando alla base di Khmeimim, vicino alla città di Latakia, in Siria. Tutti i 26 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sarebbero morti, The post Un aereo militare russo è precipitato in Siria, ci sono 32 morti appeared first on Il Post.

L'analisi del voto dei giovani dem : "Gli elettori di sinistra sono morti" (letteralmente) : Gli elettori di sinistra? sono morti. Non prendetela come una metafora. Secondo i 'giovani Democratici' di Pesaro, se mai qualcuno avesse potuto risollevare le sorti di un centrosinistra in crisi, quel qualcuno è già da...

Una mappa svela i punti in cui i giocatori di Dark Souls sono morti più spesso : Mentre i giocatori sono in attesa di tornare nelle oscure terre di Lordran con Dark Souls Remastered per PS4, Xbox One, Switch e PC, ecco spuntare un'interessante mappa che mostra i punti in cui i giocatori sono morti più spesso.Il titolo, come ormai saprete, è caratterizzato da un'elevata difficoltà e la mappa fornita dall'utente DriftItem, riportata da PCGamesN, ci permette di capire esattamente dove i giocatori sono andati incontro al loro ...

Spranga e pugnali : corpi straziati in giardino - così sono morti Loris e Anna Maria : CISON DI VALMARINO (TREVISO)- sono stati uccisi con un coltello e un oggetto contundente. sono stati massacrati e lasciati morire in giardino, all'esterno della loro casetta rurale immersa nelle...

Freddo e neve : oltre 40 morti per il gelo in Europa - molti sono senzatetto : sono decine ormai le persone morte da venerdì a causa del gelo in Europa, fra cui numerosi senzatetto: al momento sono almeno 41. Diciotto persone sono morte in Polonia, sei in Repubblica Ceca, cinque in Lituania, quattro in Francia, quattro in Slovacchia, due in Romania e altri due in Italia, a Milano e Ferrara. In Estonia, il gelo ha causato sette morti in tutto il mese. L'articolo Freddo e neve: oltre 40 morti per il gelo in Europa, molti ...