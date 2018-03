' Mi ascolteranno' | Maria Maddalena | testimone della Resurrezione di Cristo

Blastingnews

(Di sabato 17 marzo 2018) La donnadelrisorto che rimase con lui fino alla fine. "- la storia mai raccontata", è il film uscito in questi giorni nelle sale italiane che prevede l'esclusiva per un pubblico attento e sensibile all'argomento. Il lavoro cinematografico, diretto da Garth Davis (Lion - la strada verso casa), racconta la storia di una delle figure più misteriosestoria in una pellicola semplice ed autentica che conquista il pubblico in sala, ma soprattutto porta un messaggio molto forte: la forza dell'amore incondizionato, in un mondo che ne ha dimenticato il significato. Il personaggioè intepretato con estrema bravura dall'attrice statunitense Rooney Mara, mentre Joaquin Phoenix dà il volto a Gesù. Ma chi eradi Magdala?nasce in una piccola città israeliana chiamata Magdala posta sulla sponda occidentale del lago di ...