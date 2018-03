'Mi ascolteranno' : Maria Maddalena - testimone della Resurrezione di Cristo : La donna testimone del Cristo risorto che rimase con lui fino alla fine. "Maria Maddalena - la storia mai raccontata", è il film uscito in questi giorni nelle sale italiane che prevede l'esclusiva per un pubblico attento e sensibile all'argomento. Il lavoro cinematografico, diretto da Garth Davis (Lion - la strada verso casa), racconta la storia di una delle figure più misteriose della storia in una pellicola semplice ed autentica che conquista ...