oasport

: Il medagliere delle #Paralimpiadi di #Pyeongchang2018 ad una giornata dal termine - OA_Sport : Il medagliere delle #Paralimpiadi di #Pyeongchang2018 ad una giornata dal termine - zazoomnews : Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Stati Uniti sempre al comando Italia dodicesima - #Medagliere… - giulianabaggio1 : RT @CIPnotizie: #Paralimpiadi di #PyeongChang2018 Con questo formidabile oro, il medagliere azzurro sale a quota 4! Oltre al tris formidabi… -

(Di sabato 17 marzo 2018)RANK NPC TOTAL 1 United States 12 15 8 35 2 NPA 8 10 6 24 3 Canada 8 1 15 24 4 Germany 6 8 2 16 5 Ukraine 6 7 8 21 6 Slovakia 6 3 1 10 7 France 5 8 5 18 8 Belarus 4 4 4 12 9 Japan 3 3 3 9 10 Netherlands 3 3 1 7 11 Switzerland 3 0 0 3 12 Italy 2 2 1 5 13 Norway 1 2 4 7 14 Australia 1 0 3 4 15 Finland 1 0 2 3 15 Republic of Korea 1 0 2 3 15 New Zealand 1 0 2 3 18 Croatia 1 0 1 2 19 China 1 0 0 1 19 Kazakhstan 1 0 0 1 21 Great Britain 0 4 1 5 22 Austria 0 2 4 6 23 Spain 0 1 1 2 24 Sweden 0 1 0 1 25 Belgium 0 0 1 1 25 Poland 0 0 1 1 giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter