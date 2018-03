McCabe | licenziato il n 2 dell’Fbi | “Trump vuole indebolire indagini sul Russiagate”

Licenziato Andrew McCabe - ex numero due dell'Fbi : Il ministro della Giustizia americano Jeff Sessions licenzia l'ex numero due dell'Fbi Andrew McCabe con l'accusa di aver fornito notizie ai media e di aver «mancato di sincerità» in più occasioni, ...

Andrew McCabe - vice direttore dell’FBI - è stato licenziato : Il procuratore generale statunitense Jeff Sessions ha licenziato Andre McCabe, vice direttore e seconda persona più importante dell’FBI, l’agenzia investigativa federale degli Stati Uniti. Dietro la rimozione di McCabe, arrivata soltanto due giorni prima del suo pensionamento, c’è il presidente The post Andrew McCabe, vice direttore dell’FBI, è stato licenziato appeared first on Il Post.

Usa - licenziato McCabe - ex numero due dell'Fbi : «Disonesto» : ... visto che sua moglie ha corso come democratica per il posto in Senato della Virginia e ha accettato 500mila dollari in donazioni per la sua campagna dall'organizzazione politica di Terry McAuliffe, ...

Licenziato McCabe - ex numero 2 Fbi - "è guerra Trump a Mueller". Doveva andare in pensione domenica : "Andrew McCabe Licenziato, un grande giorno per gli uomini e le donne dell'Fbi. Un grande giorno per la democrazia". Lo twitta il presidente Donald Trump riferendosi al licenziamento dell'ex numero due dell'Fbi. "Il bigotto James Comey era il suo capo e McCabe sapeva tutto delle bugie e della corruzione ai più alti livelli dell'Fbi" aggiunge

