Blastingnews

: Mattarella aprirebbe a Salvini e Di Maio al governo, ma solo ad una condizione Al Quirinale, le notizie su un... - SCUOLATUTTIUNIT : Mattarella aprirebbe a Salvini e Di Maio al governo, ma solo ad una condizione Al Quirinale, le notizie su un... - franco56939151 : RT @ConversioneOrg: #Renzi vuole dimettersi dopo #consultazioni per puro nichilismo, per fare quanti più danni gli è possibile. Se uscisse… -

(Di sabato 17 marzo 2018) Dopo le dichiarazioni die Didi questi giorni e l'inizio delle trattative tra i partiti per l'elezione dei nuovi Presidenti di Camera e Senato, sta prendendo sempre più consistenza la voce secondo cui i due leader starebbero provando a costruire insieme una nuova maggioranza VIDEO di. Entrambi potrebbero mettere sul piatto una serie di punti che li accomunano: dalla lotta all'immigrazione clandestina alla riduzione della pressione fiscale, passando per l'abolizione della Legge Fornero e dei privilegi della casta, compreso il cavallo di battaglia dei Cinquestelle, ovvero il vitalizio dei parlamentari.ha dichiarato, pochi giorni fa, di non avere pregiudizio alcuno verso quelle forze politiche che potranno dimostrare di avere obiettivi di programma in comune. Due giorni fa, i leader di Lega e M5S si sono sentiti ufficialmente VIDEO per discutere ...