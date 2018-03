: RT @danilosantini65: Il pennivendolo #Travaglio spiega a #DiMaio come costruire un governo #Pd-#M5s Il direttore del #FalsoQuotidiano tracc… - xblunotte : RT @danilosantini65: Il pennivendolo #Travaglio spiega a #DiMaio come costruire un governo #Pd-#M5s Il direttore del #FalsoQuotidiano tracc… - ilpiccologiulio : RT @danilosantini65: Il pennivendolo #Travaglio spiega a #DiMaio come costruire un governo #Pd-#M5s Il direttore del #FalsoQuotidiano tracc… - gmslongo : RT @danilosantini65: Il pennivendolo #Travaglio spiega a #DiMaio come costruire un governo #Pd-#M5s Il direttore del #FalsoQuotidiano tracc… -

Il Pd deve riuna "", dice il reggente del Pdall'iniziativa di Sinistra Dem. Ribadisce che "il 4 marzo ci ha messo all'opposizione, ma guai all'Aventino". D'accordo con Cuperlo sulla pericolosità di un governo M5S-Lega, ma se loro vogliono "un secondo tempo di campagna elettorale, non ci avranno.Incalzeremo, proporremo, non staremo a guardare". La prossima assemblea Pd "apra una fase costituente, con un segretario di transizione.Ma non vogliamo rifare la 'ditta', non funzionava più", dice Orlando.(Di sabato 17 marzo 2018)