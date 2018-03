Martina | il Pd non starà sull' Aventino | non voglio governo Lega-M5s

Pd - Martina : “Noi all’opposizione - ma non staremo a guardare. Governo M5s-Lega un pericolo per il Paese” : “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione ma guai all’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina. “Anche io penso che un Governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un ...

Pd - Martina : "No all'Aventino - non ci sottraiamo al confronto" : Pd, Martina: "No all'Aventino, non ci sottraiamo al confronto"

Berlusconi-Crozza e il cambio della segreteria Pd : “Martina? Il nome non mi è nuovo - è quella che veniva con la sorella?” : È un Berlusconi furibondo quello interpretato da Maurizio Crozza, sul palco di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Il cavaliere, reduce da una settimana molto difficile, ne ha per tutti a partire da Matteo Salvini che ora vuole comandare L'articolo Berlusconi-Crozza e il cambio della segreteria Pd: “Martina? Il nome non mi è nuovo, è quella che veniva con la sorella?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Martina : "Se Mattarella ci chiama Pd non sarà indifferente" : Il segretario reggente del Pd, l'ex ministro Maurizio Martina , manda segnali al Quirinale per gli scenari post voto e per la formazione di un nuovo governo. Intervenendo al Tg3, Martina spiega la ...

Governo : Martina - Pd non sarà indifferente a indirizzo Mattarella : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Il Pd ha perso le elezioni, gli elettori ci hanno dato un segnale chiaro e noi ci prepariamo ad essere minoranza in questa legislatura”. Lo dice il reggente dem, Maurizio Martina, al Tg3 per poi aggiungere: “Noi non siamo indifferenti agli indirizzi che Mattarella intenderà dare a questa legislatura. Ascolteremo”. L'articolo Governo: Martina, Pd non sarà indifferente a indirizzo ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

Martina : il Pd non fa patti con nessuno : 4.52 "Il voto ci ha consegnato a una funzione chiara: l'opposizione. Da lì sfideremo chi governerà sul tema del cambiamento del Paese".Così Maurizio Martina, reggente del Pd, dopo le dimissioni di Renzi, alla Repubblica consegna la linea del partito. Non serve "spostarsi più a sinistra",ma "servono scelte e idee più radicali, siamo stati percepiti come il partito del Palazzo". Per Martina il "Pd riparta da un progetto forte di comunità".In ...

Salvini : «Un governo Lega-Cinque Stelle? Sicuramente non con il Pd - poi si vedrà» E Martina lascia il governo per il partito : Il segretario della Lega esclude in maniera netta solo un rapporto con i dem, mentre osserva che con i grillini ci sono differenze programmatiche. «Noi non autosufficienti»

Pd - Martina : «Guiderò il partito con collegialità - M5S e Lega governino». Renzi : «Mi dimetto ma non mollo» : Il presidente del Pd Matteo Orfini ha aperto la direzione del partito dopo la batosta elettorale con la lettura della lettera di dimissioni di Matteo Renzi che oggi non ci sarà e ha scritto su...