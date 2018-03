Juve : Marotta - Allegri resta con noi : ANSA , ROMA , 17 MAR 'Allegri ha un contratto con noi permolti anni. Il rapporto con lui è ottimo, noi siamo uno dei clubpiù importanti al mondo, da parte sua non ci sono indicazioniquindi per noi il problema non sussiste'. Giuseppe Marottaribadisce che Allegri resterà sulla panchina della Juve: l'adbianconero sul mercato dice 'è la fase ...

Juve : Marotta - Allegri resta con noi : Sulla Champions "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real". Quanto al possibile anticipo di Juve-Milan, Marotta spiega "abbiamo ...

Juventus - Marotta : 'Allegri continuerà con noi. Per Higuain serve prudenza - lo aspettiamo' : ... noi stiamo facendo e abbiamo fatto la nostra strada, sappiamo che esistono altri club concorrenti che sono sicuramente tra i migliori al mondo, rimane il fatto che il destino di un giocatore è nella ...

Boom Juventus : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

Juventus - Allegri ha chiesto Bonaventura : pronto l’assalto di Marotta : Juventus, Allegri ha chiesto Bonaventura: pronto l’assalto di Marotta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Allegri- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta piombare su Giacomo Bonaventura. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto il giocatore rossonero per la prossima stagione. Un giocatore capace di vestire sia i panni ...

Juventus - Marotta a tutto campo : il futuro di Marchisio - Allegri e l’infortunio di Ghoulam : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Fiorentina, partita fondamentale per la corsa scudetto. Prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Da Marchisio ci aspettiamo una prestazione importante. Non ci sono segnali di un cambiamento per il futuro”. Su Bernardeschi: “E’ un esame importante per lui, può acquisire tempra e consapevolezza nelle proprie ...

Marotta : 'Scetticismo per Allegri - ora è tra i migliori. Il futuro di Marchisio...' : Il futuro di Claudio Marchisio e non solo. Così Beppe Marotta , direttore generale della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina: ' Marchisio l'anno prossimo ancora alla Juve? Io credo di sì, in questo momento non ci sono segnali diversi. Da parte sua e da parte nostra non ci sono ...

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta sul futuro di Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Beppe Marotta fa chiarezza sul futuro del tecnico bianconero. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Marotta mira alla Champions e incatena Allegri : Un commento anche sull'eventuale cessione di Alex Sandro, che le indiscrezioni vogliono come uno degli 'scontenti' pronti a lasciare la Juventus: "La politica della Juve è che se un giocatore ci ...

Marotta blinda Allegri : 'Ha ancora due anni di contratto - ma resterà a lungo con noi' : ALEX SANDRO? INTERESSA A GRANDI CLUB Infine l'ad juventino parla della situazione di Alex Sandro al centro di diversi rumors di mercato: 'La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di ...

Serie A - Juventus. Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Mercato? Non tratteniamo nessuno' : In tal senso, Marotta ha voluto ribadire la linea della società: "La nostra politica è chiara: non tratteniamo i giocatori che ci chiedono di essere ceduti. Per quanto riguarda Alex Sandro, sappiamo ...

Juventus - Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Champions primo obiettivo' : Sul mercato: ' La nostra politica è chiara. Se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. Per quanto riguarda Alex Sandro , sappiamo dell'interesse di molti grandi club. Ma al momento ...

Juventus - Marotta assicura : 'Allegri resterà a lungo con noi' : ALEX SANDRO - Capitolo mercato, in particolare Alex Sandro : 'La politica della Juventus è chiara: se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. E per quanto riguarda Sandro, sappiamo ...

Juventus - Marotta svela : “Allegri con noi a lungo. Nessun’offerta per Alex Sandro” : Juventus, Marotta svela: “Allegri con noi a lungo. Nessun’offerta per Alex Sandro” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta svela – La Juventus è a caccia del settimo scudetto consecutivo, che significherebbe un record clamoroso nella storia del nostro calcio. Davanti a sé ha pero’ il Napoli, in testa alla classifica. ...