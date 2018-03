Mara Venier difende la Marcuzzi e nega il ritorno a Domenica In

Rita Dalla Chiesa torna in TV/ “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier…” : Rita Dalla Chiesa torna in TV con "Ieri Oggi Italiani", programma di Maurizio Costanzo; nel frattempo si sfoga: “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier mi portò..."(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 08:49:00 GMT)

Isola dei famosi - Mara Venier confessa in diretta : ubriacata da un bicchiere di vodka : Non è stato semplice per Mara Venier arrivare fino alla fine dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi. Mentre in studio si chiacchiera di tutte le bufale che circolano in rete e che riguardano gli ...

Mara Venier torna a Domenica in? Ecco cosa potrebbe succedere alle sorelle Parodi : FUNWEEK - Cambio al timone di Domenica In. Dopo gli ascolti deludenti registrati da questa edizione del programma Domenicale di Rai Uno e gli accorgimenti apportati in corso d'opera, i risultati ...

'Domenica In' fra Antonella Clerici e Mara Venier. Federica Panicucci in ribasso dopo il fuorionda : MILANO - Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione. Primo 'problema' in casa Rai con ' Domenica In ', condotto quest'anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non ...

“È lui il fidanzato di Vladimir Luxuria”. Mara Venier spiffera tutto. Bellissimo - con un padre molto famoso e anche lui da poco sta conoscendo la notorietà. “Se lo è scelto bene…” : Quando c’è Vladimir Luxuria di mezzo, allora c’è da aspettarsi di tutto. Eccentrica, sempre sopra le righe, la transgender più famosa d’Italia, con una passato in parlamento tra le file di Rifondazione Comunista, è ormai presenza fissa nello studio dell’Isola dei Famosi. Sempre fedele a se stessa e senza peli sulla lingua, Vladimir ha messo gli occhi su un bel giovanotto: il figlio di Franco Terlizzi, Michael. Una simpatia che non è ...

Antonella Clerici e Mara Venier in pole per Domenica In? : Domenica In: spuntano i nomi di Antonella Clerici e Mara Venier Mara Venier e Antonella Clerici sarebbero al momento i nomi più vicini a Domenica In. In base all’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, sembrerebbe infatti che la stagione 2018-2019 del contenitore Domenicale di Rai1 potrebbe essere affidata proprio all’attuale conduttrice de La prova del cuoco, oppure dall’opinionista dell’Isola ...

Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? L’indiscrezione : Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato a Domenica In? L’indiscrezione sui social Per chi non lo sapesse, o semplicemente non lo ricordasse, Mara Venier e Antonella Clerici hanno avuto modo di lavorare insieme in passato. Quando Mara infatti era ancora in Rai le due avevano fatto insieme Domenica In. Ora, come è noto, il modo […] L'articolo Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? L’indiscrezione proviene da ...

Mara Venier - caso Craig Warwick e Franco Terlizzi/ "L'omofobia è una cosa molto seria" : Mara Venier contro l'omofobia: "Vorrei vivere in un paese dove non si parli più di gay ed etero, ma di persone". La donna interviene a L'Isola dei Famosi nel dibattito Warwick-Terlizzi.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria "stanno insieme"/ L'annuncio di Mara Venier a Franco (Isola dei Famosi) : "Michael Terlizzi si è fidanzato con Vladimir Luxuria": Mara Venier lancia L'annuncio, ironico, in diretta all'Isola dei Famosi e lo svela a Franco Terlizzi. Lui: "Basta che sia felice"(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:50:00 GMT)

Jerry Calà/ “Ho lavorato con donne bellissime - ma come Mara Venier…” : Jerry Calà e Mara Venier: l'attore veronese ha dichiarato che, tra le donne con le quali ha condiviso il set, quella che ricorda più volentieri è la conduttrice e sua ex moglie. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Mara Venier - Isola dei Famosi / L'opinionista sbotta - la Marcuzzi riuscirà a frenare l'ira della 'Zia'? : L'opinionista dell'Isola dei Famosi, Mara Venier, sbotta contro la trasmissione: "Cannagate? Quest'Isola sta diventanto imbarazzante". Cosa accadrà nella nuova puntata?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Stefano Bettarini elogia Mara Venier e attacca Daniele Bossari : Mara Venier riceve i complimenti da Bettarini che attacca Daniele Bossari Stefano Bettarini è tornato di nuovo sulle pagine di Spy dando i suoi voti anche a Daniele Bossari, Mara Venier e Alessia Marcuzzi. L’ex marito di Simona Ventura ne ha avute per tutti, a parte che l’energetica opinionista, verso la quale ha speso solo elogi. Bettarini ha infatti assegnato a Mara un bel 8 e ha aggiunto questo commento al voto: “Si ...

Francesco Monte - canna-gate/ L'appello di Mara Venier e le nuove accuse di Eva Henger : Francesco Monte, continua il caso canna-gate all'Isola dei Famosi. Mentre Eva Henger fa nuove accuse, Mara Venier lancia un appello all'ex naufrago. Lui lo accoglierà?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:36:00 GMT)