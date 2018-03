Maltempo Svizzera | sciatore morto per valanga | altri tre dispersi

Maltempo e gelo in Svizzera : chiuso per neve l’aeroporto di Ginevra : Il traffico aereo all’aeroporto di Cointrin (Ginevra) è sospeso fino a nuovo ordine: le piste sono ricoperte di neve, ha spiegato stamane all’ats un portavoce. L’aeroporto invita i viaggiatori a verificare presso la propria compagnia se il proprio volo è ancora previsto, ma consiglia anche di non recarsi per il momento allo scalo. Le avverse condizioni meteo non sembrano avere condizionato le operazioni all’aeroporto di ...

Maltempo Svizzera - 13mila turisti bloccati alle pendici del Cervino : Per l'ufficio turistico "non c'è motivo di farsi prendere dal panico". Nella zona di Zermatt sono caduti oltre 80 centimetri di neve, portando l'allerta valanga al massimo livello. In altre zone, il ...