Maltempo | oltre 100 voli cancellati a London Heathrow per neve 

Maltempo - Confagricoltura : “Oltre a danni del Burian - anche quelli della burocrazia” : “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il punto sulla situazione Maltempo sul territorio nazionale. Si ...

Usa - forte Maltempo : oltre 1.500 voli cancellati a New York : oltre 1.500 voli sono già stati cancellati, oggi, negli aeroporti che servono l’area di New York, a causa del maltempo che sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti. All’aeroporto di Newark sono stati cancellati più di 550 voli, ovvero il 45% di quelli solitamente in programma; al Jfk cancellati 467 voli, ovvero il 40%, mentre al LaGuardia si registrano 587 cancellazioni; altre sono attese nell’arco della giornata. ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa Maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i passeggeri per vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Maltempo - Italia divisa : neve a centro-nord - oltre 20 gradi a Sud : Roma, 27 feb. , askanews, Primi giorni di marzo davvero 'pazzi' dal punto di vista meteorologico in Italia, con la Penisola divisa decisamente in due: giovedì la neve è pronta ad imbiancare gran parte ...

Maltempo : Milano - stazioni metro Centrale e Rogoredo aperte oltre l’1 : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capilinea all’una circa. La misura straordinaria, si legge in una nota diffusa da Atm, è

Maltempo Campania : Campi Flegrei imbiancati da una coltre di neve : L’area flegrea, con tutti e 4 i suoi Comuni, è ricoperta da una coltre di neve. Il manto bianco ha ricoperto le cime delle colline, Barbaro, Gauro e Cigliano che orlano Pozzuoli ed è caduta su Quarto e le zone di Monterusciello e Licola. Fiocchi a metà mattinata anche nel centro storico di Pozzuoli, la zona di Pozzuoli alta, la Solfatara e i comuni di Bacoli e Monte di Procida. Disagi alla viabilità soprattutto sull’asse Quarto ...

Maltempo - allerta neve : a Roma ‘scorte’ per oltre 330 tonnellate sale : In caso di neve Roma ha al momento a disposizione, a quanto si apprende, 334 tonnellate di sale distribuire tra municipi, dipartimenti del Comune, polizia locale, Ama, Atac e associazioni di volontariato. Per quanto riguarda i mezzi ci sarebbero oltre 70 mezzi spargisale, una trentina di pale meccaniche, 8 mini escavatori, 23 bobcat, 30 mezzi spazzaneve in dotazione all’Ama. L'articolo Maltempo, allerta neve: a Roma ‘scorte’ ...

Maltempo - Burian a Bologna : da stasera stop a veicoli merci oltre le 7 - 5 t = : A causa del Maltempo, da stasera alle 22 e fino a cessata esigenza anche sulle strade del Comune di Bologna stop alla circolazione dei veicoli per il trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Dal divieto sono esclusi gli automezzi del trasporto derrate alimentari deperibili in regime di ATP o altri prodotti deperibili; automezzi che trasportano altri prodotti deperibili non compresi nelle esenzioni precedenti, nonche i trasporti di ...

Maltempo Toscana : oltre mezzo metro di neve nell’Aretino : oltre mezzo metro di neve nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo) in Alta Val Marecchia, e il sindaco Alberto Santucci, presidente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, ha chiesto alla provincia l’invio della turbina in previsione dell’arrivo di un forte peggioramento meteo previsto per domenica. Al momento non si registrano problemi alla circolazione. Nessun problema al momento sulla E45 regolarmente aperta al ...

Maltempo - il Ciclone Africano imperversa al Sud : montagne dell’Appennino sommerse di neve - oltre 50cm a Gambarie e la bufera continua [LIVE] : 1/11 ...

Maltempo : nevicata sui monti e le colline dell’Oltrepò Pavese : Un’abbondante nevicata ha interessato la scorsa notte e nelle prime di questa mattina l’Oltrepò Pavese, imbiancando le colline e le vette più alte della zona. Oltre i mille metri di altitudine, e’ sceso mezzo metro di neve: la precipitazione ha interessato località come Romagnese (Pavia) e il Brallo (Pavia). Una buona notizia per gli appassionati di sci, che potranno divertirsi sulle piste oltrepadane (già aperte da tempo) nel ...