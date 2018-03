Maltempo | il vero Burian è in Inghilterra | tanta neve a Londra | oltre 100 voli cancellati

Maltempo : a Verona scuole chiuse causa neve domani 2 Marzo : scuole chiuse domani 2 Marzo a Verona per i problemi causati dalla neve. Il sindaco Federico Sboarina, in considerazione delle avverse previsioni meteo e dell’elevato rischio gelicidio e ghiaccio anche durante il giorno, ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì 2 Marzo. Istituti chiusi anche in numerosi comuni delle provincia, non solo nelle zone montane come quelle della ...

Maltempo : a Verona domani scuole aperte - squadre protezione civile pronte (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Non lo stiamo facendo volutamente in centro città perché, con le attuali temperature rigide e secche, sarebbe sprecato. Partiremo nel momento più idoneo per avere il massimo del beneficio. Tra le altre azioni messe in campo – prosegue l’assessore – è stato attivato il Ce

Maltempo : a Verona domani scuole aperte - squadre protezione civile pronte : Verona, 28 feb. (AdnKronos) - domani, giovedì 1° marzo, le scuole nel comune di Verona resteranno aperte, dal momento che le previsioni meteo indicano nevischio nella mattinata, seguito da deboli nevicate nel pomeriggio. La decisione è stata presa questa mattina nel corso del Comitato per l’ordine e

Maltempo : a Verona durante la notte scorsa 36 persone accompagnate nei dormitori : Verona, 27 feb. (AdnKronos) - Sono state 36 le persone senza fissa dimora trovate per strada nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio e accompagnate nei dormitori della città da agenti di Polizia municipale, Forze dell’Ordine e associazioni impegnate sul territorio. I servizi notturni di vigi

Maltempo Verona : il Comune aggiunge 43 posti letto nei dormitori per i senza tetto : Con i 43 posti letto aggiunti questa mattina, in vista dell’ondata di freddo prevista per i prossimi giorni, salgono a 228 le disponibilità nei dormitori della città, all’interno delle strutture di accoglienza per senzatetto. Le nuove brande, dotate di coperte, cuscini e sacchi a pelo, fornite dalla Protezione Civile di Verona e dalla Ronda della Carità, sono state consegnate nelle seguenti sedi: 10 a Il Samaritano di via ...

Torna (davvero) l'inverno : arriva la neve al Nord e Maltempo in tutta Italia Meteo : Molte città a rischio fiocchi bianchi. E dopo il weekend, anche la prossima settimana è prevista una nuova perturbazione alimentata da aria più fredda