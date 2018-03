Maltempo | il Burian ritorna nel Regno Unito | neve a Londra che passa da +13°C a -1°C in

Maltempo - il vero Burian è in Inghilterra : tanta neve a Londra - oltre 100 voli cancellati a Heathrow : Più di cento voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati all’aeroporto di Londra Heathrow, a causa della neve e le previsioni fanno supporre che ci saranno altri disagi. Fra i 115 collegamenti cancellati ce ne sono di transoceanici, oltre a voli domestici British Airways diretti a Edinburgo, Glasgow e Manchester, e altri verso città europee. “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’ufficio meteorologico sul posto per ...

Maltempo in arrivo - il meteorologo fa chiarezza : “Burian? Sarà semplicemente instabilità marzolina” : “L’Italia a partire dall’inizio della prossima settimana Sarà interessata da un ritorno di temperature più rigide di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni, con possibili nevicate a quote collinari e non in pianura. Le caratteristiche del tempo atmosferico saranno quindi quelle della tipica instabilità del tardo inverno-inizio primavera”. A rassicurare sul temibile ritorno del Burian, l’ondata di gelo ...

Maltempo : pioggia e vento - allerta in Liguria. Arriva 'Burian bis' - : Arrivata in Italia una nuova perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni anche intense e forti raffiche. Venerdì una tregua, ma nel weekend torna il freddo per l'arrivo di aria gelida ...

BURIAN BIS - TORNA IL Maltempo CON GELO E NEVE?/ Previsioni meteo - "presa in giro - solo 5 gradi sotto la media" : BURIAN Bis: sta per TORNAre con piogge e neve. Previsioni meteo, domenica GELO al nord e non solo. In arrivo una nuova perturbazione di origine artica su tutta la penisola(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Meteo - torna il gelo di Burian e il Maltempo : attenzione ai tornado : Ancora maltempo e torna il Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo - spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it - un campo di alta pressione...

Il ritorno di Burian? "Una fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...

Maltempo - gelo e neve anche a Roma con il Burian 2? I meteorologi smentiscono : "Una bufala" : gelo, ghiaccio e “ipotesi” neve anche a Roma in arrivo a giorni: tutto smentito dagli esperti di Meteo.it

Meteo - giovedì ancora Maltempo. E sta per tornare anche il gelo di Burian 2 : Mercoledì temporanea pausa asciutta e soleggiata su gran parte d’Italia, ma domani la penisola dovrà fare i conti con una nuova perturbazione. Attesi nubifragi sulla Liguria.Continua a leggere

BURIAN BIS : STA PER TORNARE CON PIOGGE E NEVE/ Previsioni meteo - Ernani : “Maltempo e temperature polari” : BURIAN Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:11:00 GMT)