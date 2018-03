Maltempo Bari | grosso ramo cade su un’auto in sosta | danni 

Maltempo : scuole chiuse a Bari per domani 28 Febbraio : Viste le condizioni meteo in peggioramento per le prossime ore, il sindaco di Bari, con apposita ordinanza, ha disposto per domani, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili-nido. Lo rende noto il Comune di Bari. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a Bari per domani 28 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...

Maltempo - Autostrade : tratto Bari-Taranto mai chiuso - filtraggio per i mezzi pesanti : Da quanto si apprende dalla società Autostrade per l’Italia il tratto della A14 tra Bari e Taranto “non è mai stato chiuso al traffico”, a causa della neve. Viene solo effettuato un filtraggio dei mezzi pesanti teso a verificare la dotazione a bordo di catene, in modo da affrontare l’eventuale presenza di neve e strade ghiacciate. L'articolo Maltempo, Autostrade: tratto Bari-Taranto mai chiuso, filtraggio per i mezzi ...

Maltempo : chiuso un tratto dell’autostrada Bari-Taranto : A causa della consistente nevicata di stamattina ”pur non registrando particolari criticità”, la Prefettura di Bari ha disposto la chiusura dell’autostrada Bari-Taranto e disposto il filtraggio di mezzi pesanti sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Permane il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con le deroghe decise ieri. Lo ha deciso il Comitato Operativo Viabilità convocato stamane dopo il peggioramento delle ...

Maltempo : interdetto lo stadio S. Nicola - rinviata la partita di serie B Bari-Spezia : A causa del Maltempo e della neve, il prefetto di Bari ha interdetto l’utilizzo dello stadio San Nicola di Bari e di conseguenza non sarà possibile disputare la partita di calcio Bari-Spezia serie B prevista alle 20.30 di oggi. La decisione è stata presa per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata. L'articolo Maltempo: interdetto lo stadio S. Nicola, rinviata la partita di serie B Bari-Spezia sembra essere il primo su ...

Maltempo - gelo record e neve a Roma/ Italia - allerta meteo Buran : a Bari piano d'emergenza per i senzatetto : Maltempo, gelo record e neve a Roma: l'allerta meteo portata da Buran prosegue in tutta Italia, da Milano e Torino fino al Sud, con le prime nevicate in Puglia.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:32:00 GMT)

Maltempo - allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Maltempo - il Ciclone Africano imperversa al Sud : montagne dell’Appennino sommerse di neve - oltre 50cm a Gambarie e la bufera continua [LIVE] : 1/11 ...