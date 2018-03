Maltempo Arezzo | crollo parziale di un solaio

Maltempo : ad Arezzo scuole chiuse anche domani 2 Marzo : Il sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati nel territorio del Comune di Arezzo anche per la giornata di venerdì 2 Marzo . Infatti, dopo i fenomeni nevosi, la situazione che potrebbe portare disagi e pericoli alla mobilità è legata alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Per la viabilità restano tutti percorribili con catene montate i passi ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani , Comune di Firenze . neve , ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana . Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)

Maltempo Arezzo : il Comune già in allerta per far fronte alle emergenze : Dalla mezzanotte di oggi alle 12 di domani, giovedì 1 marzo, sono previste diffuse nevicate deboli a tutte le quote, con accumuli a valle medi di 5 centimetri e massimi di 10, che in collina potrebbero raggiungere i 15 centimetri. Le precipitazioni nevose saranno seguite da piogge moderate con cumuli medi di 15-20 millimetri nel restante arco della giornata. Si prevedono diffusi disagi alla circolazione su tutta la rete viaria comunale fin da ...