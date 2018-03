Mago Silvan | ballerino per una notte Sono un prestigiatore | non un

Il Mago Silvan da Fazio sono un prestigiatore non un imborglione : Il famoso Mago Silvan, all’anagrafe Aldo Savoldello è tornato in tv al programma “Fuori che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Il Mago ha messo da parte i giochi di prestigio per una volta e si è raccontato da Fabio Fazio spiegando che una volta gli avevano offerto cento milioni di lire solo per poter mettere il suo nome su una medaglietta portafortuna: «Rifiutai, perché sono un prestigiatore, non un imbroglione». «Il paranormale non ...