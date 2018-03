Mafia : oggi Marcia per la legalità a Corleone : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Si terrà oggi, organizzata dall’Arcidiocesi di Monreale ed il suo Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la Marcia per la legalità a Corleone (Palermo). Una giornata dedicata ai temi della pace e della legalità. La manifestazione, che vede già confermata la partecipazione e l’adesione di numerose associazioni e delle principali sigle sindacali, consisterà principalmente in una Marcia per ...

Mafia Foggia - sciolto il Comune di Mattinata : “Imparzialità compromessa dai pressanti condizionamenti dei clan” : Le ingerenze della criminalità organizzata “sono accertate” e l’imparzialità degli amministratori è compromessa a causa dei “pressanti condizionamenti” dei clan. Per questo il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del Comune di Mattinata, in provincia di Foggia. Vanno a casa quindi il sindaco Michele Prencipe, eletto nel 2014, la sua giunta e tutti i consiglieri. Si tratta del secondo caso nella zona ...

Mafia : inquirenti Trapani - Cosa nostra oggi è al passo con i tempi : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Accanto all'attività classica di Cosa nostra si affiancano accorgimenti che ci dimostrano che Cosa nostra è al passo con i tempi, non solo per gli affari ma anche per quanto riguarda la tutela dell'organizzazione. Si arriva ad usare delle accortezze contro le investig

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Mafia Tiburtina - 39 arresti in blitz antidroga - 8 marzo - : Ultime notizie di oggi 8 marzo, ultim'ora Roma: mafia Tiburtina, 39 arresti in blitz antidroga. Juventus ai quarti di Champions, oggi Europa League.

Quell’imprenditoria siciliana impegnata e antiMafia che appoggia il Movimento Cinque Stelle : Tutti i sondaggi disponibili fino al momento del divieto di pubblicazione indicano il Sud Italia come la vera prossima riserva indiana del Movimento Cinque Stelle, accreditato di...

Mafia : Orlando - oggi meno sanguinaria ma non meno pericolosa : 'Questo significa che da un lato serve avere strumenti nuovi per capire dove sono i varchi nei quali la Mafia su può insinuare nell'economia, nella società e nelle istituzioni. Però anche la ...

Trattativa - i pm : “Nel ’94 Cosa nostra appoggiò Forza Italia. Tra Dell’Utri - Berlusconi e la Mafia rapporto paritario” : Il rapporto tra Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Cosa nostra, definito dalla corte di cassazione come “paritario“. La nascita di Sicilia Libera e l’intenzione dei boss di entrare direttamente in politica. Il cambio di cavallo dei padrini che puntano tutto sulla neonata Forza Italia. E quindi il patto siglato dai boss alla fine del 1993 con l’ex senatore: le stragi si interrompono, tra Stato e mafia torna la ...

Mafia : pm trattativa - nel '94 Cosa nostra appoggiò Dell'Utri e Forza Italia (2) : (AdnKronos) - "Il collaboratore Cannella ha riferito anche che 15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per le politiche del 1994 - prosegue il pm Del Bene - si rivolse a Leoluca Bagarella per avere la possibilità di inserire un candidato del suo movimento 'Sicilia

Mafia : pm trattativa - nel '94 Cosa nostra appoggiò Dell'Utri e Forza Italia : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Alla fine del 1993 il boss mafioso Leoluca Bagarella, cognato del capoMafia Totò Riina, "sa della discesa in campo di Silvio Berlusconi per le politiche del 1994 e decide dirottare il suo sostegno a Forza Italia, e di fatto decide di dare sostegno a Marcello Dell'Utri

Mafia : maxiblitz ad Agrigento - al via oggi gli interrogatori : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Prenderanno il via questa mattina al carcere Pagliarelli di Palermo gli interrogatori di garanzia delle 57 persone arrestate due giorni fa nella maxioperazione che ha decapitato la cosca agrigentina. In carcere gregari e fiancheggiatori del mandamento “della Montagna”

Il film consigliato di oggi - domenica 21 gennaio : Delitto di Mafia – Mario Francese : Prosegue il ciclo di film Liberi sognatori, dedicato alle vittime di mafia e suddiviso in 4 prime serate. Quindi, dopo A testa alta-Libero Grassi (andato in onda domenica scorsa), stasera, 21 gennaio, vedremo Delitto di mafia-Mario Francese, che è anche il film consigliato di oggi. Questa volta si ripercorrerà la vita di Mario Francese, giornalista siciliano impegnato contro la lotta alla malavita, ucciso dalla stessa nel gennaio del 1979. Solo ...

LA Mafia UCCIDE SOLO D'ESTATE / Su Rai 3 il film di Pif : info streaming e trama (oggi - 19 gennaio 2018) : La MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 19 gennaio 2018. Nel cast: Pif, Cristiana Capotondi, Claudio Gioè e Ninni Bruschetta. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - venerdì 19 gennaio : La Mafia uccide solo d’estate : Questa sera, venerdì 19 gennaio 2018, il film consigliato per voi è la commedia drammatica La mafia uccide solo d’estate, diretta ed interpretata da Pierfrancesco Diliberto, meglio noto come Pif. Una storia d’amore e di mafia raccontata attraverso i ricordi di Arturo, dall’infanzia negli anni ’70 fino al 1992. film consigliato: La mafia uccide solo d’estate “Tranquillo, ora siamo d’inverno… La ...