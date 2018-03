Macerata | nasce la Web Tv per la comunicazione istituzionale

A Macerata rinasce un movimento antirazzista : "La politica non sopporta vuoti e se le istituzioni democratiche si ritirano, lasciano il campo ad altre forze violente che sono pronte a riempire questi vuoti, come stanno facendo in questo momento ...

La Grande Coalizione nasce in Germania e declina in Italia su Macerata : La Grande Coalizione nasce in Germania e declina in Italia. È il primo effetto politico visibile del caso Macerata.E pensare che l'accordo Merkel-Schulz è decollato con un'architettura così perfetta da poter fare da modello anche all'Italia. Il Genio Germanico per l'ordine e la sua costruzione ha dato vita a un patto che fin nei dettagli pare tener conto degli equilibri della politica e di quelli sociali. Alla Spd di Martin ...