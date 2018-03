M5s | un master americano in economia | giallo sul curriculum di Rocco Casalino

M5s - master americano in economia : 'giallo' sul curriculum di Rocco Casalino : Un master in economia all'università di Shenandoah, in Virginia. E' questo il titolo più prestigioso che compare nel curriculum di Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Un master ...

Casalino - Crimi (M5s) : “Rocco non ha mai scritto di avere un master - era un semplice corso negli Usa” : “Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, il suo Cv e non era indicato il possesso di alcun master, bensì la semplice partecipazione ad un corso in Business Administration negli Usa”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Crimi spiega così la vicenda del master ...

Crimi - M5s - : in cv Casalino non master ma semplice corso negli Usa : Roma, 17 mar. , askanews, 'Con riferimento alla polemica di alcuni giornali sul curriculum di Rocco Casalino, preciso che nel marzo 2013 Casalino mi ha presentato, quando ero capogruppo al Senato del ...

M5s - un master americano nel curriculum di Casalino. Ma l università smentisce. E lui dice 'Non so cosa sia successo' : E, seppur senza riferimenti specifici, il 'master in economia negli Stati Uniti' è un titolo che Casalino aveva scritto nel curriculum allegato alla scheda di candidatura alle Regionali lombarde del ...