M5S : sindaco Palermo - reddito cittadinanza condanna definitiva per il Sud : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “Dobbiamo smetterla di vivere il Mezzogiorno come una eterna emergenza. Il reddito di cittadinanza a tutti è una condanna definitiva del Sud a vivere di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. “Se vogliamo risolvere subito i problemi – dice il sindaco e Presidente di Ance Sicilia – è chiaro che non c’è niente altro da fare ...

Comunali - M5S sceglie di candidare a sindaco prof. dell'Istituto musicale Bellini : CATANIA - E' Giovanni Grasso, professore di teoria e tecnica dell'interpretazione scenica all'Istituto musicale Vincenzo Bellini, il candidato a sindaco di Catania del Movimento 5 stelle. La ...

M5S - sindaco Pomezia si ricandida per 3° mandato ma con la sua lista civica : M5s, sindaco Pomezia si ricandida per 3° mandato ma con la sua lista civica “Quella del doppio mandato una regola miope” Continua a leggere L'articolo M5s, sindaco Pomezia si ricandida per 3° mandato ma con la sua lista civica proviene da NewsGo.

Roma - a Marino il sindaco M5S vara il reddito di cittadinanza : da 400 a 600 euro al mese : Il Comune di Marino approva il regolamento sul reddito di cittadinanza per sostenere cittadini e famiglie considerate sotto la soglia di povertà. La cifra si aggira tra i 400 e i 600 euro al mese ...

"Ha vinto M5S - dateci il reddito di cittadinanza" : assalto ai Caf da 30-40enni. Il sindaco : ammaliati dagli spot : Non è uno scherzo, anzi: è tutto vero e sta succedendo in Puglia. In tanti tra ieri e oggi, dopo il risultato delle elezioni politiche di domenica 4 marzo, si sono presentati ai Caf...

Governo M5S-Lega? A Laives (Bolzano) dura da due anni. Il sindaco : “Accordo su 14 punti” : Mettere insieme Movimento 5 stelle e Lega: è una delle ipotesi, numeri alla mano, per la formazione di una nuova maggioranza in Parlamento. Ma finora, in tutta Italia, la missione è riuscita solamente a Christian Bianchi, sindaco di Laives, un paese di 18mila abitanti alle porte di Bolzano. “Abbiamo fatto un accordo basato su un programma di 14 punti – racconta il primo cittadino al fattoquotidiano.it – e sta andando molto bene: in ...

Bagheria - chiesto processo per sindaco M5S/ Ultime notizie - Patrizio Cinque accusato di abusivismo e favori : Bagheria, chiesto processo per sindaco M5s: Patrizio Cinque accusato di abusivismo e favori. Le Ultime notizie sulla richiesta di rinvio a giudizio. Si era sospeso dopo avviso di garanzia(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:01:00 GMT)

