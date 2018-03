“LUIGI DI MAIO È GAY E HA UN FIDANZATO” Video | Sgarbi nella bufera | ma lo disse anche

Fiorello su Twitter : “LUIGI Di Maio e Co.? Come i Beatles” : Fiorello scherza ancora con Luigi Di Maio. Dopo averlo definito “il toy boy di Orietta Berti“, stavolta posta su Twitter una foto di Di Maio mentre attraversa le strisce pedonali in compagnia del consigliere regionale Dario Violi, del neodeputato Stefano Buffani e della sua collaboratrice Maria Chiara Ricciuti. “I nuovi Beatles“, scrive, con riferimento alla copertina di Abbey Road (girata al contrario, Come qualcuno fa ...