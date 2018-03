LUCIANA LITTIZZETTO Protagonista di una consegna | quale sarà il contenuto della busta?

C'è posta per te - anticipazioni 17 marzo : LUCIANA LITTIZZETTO protagonista con Maria de Filippi : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . C'è posta per te, ospiti 17 marzo Oramai una piacevole consuetudine ...

LUCIANA LITTIZZETTO : il dispetto alla Rai - ecco cosa farà Video : #Luciana Littizzetto, una delle comiche più apprezzate della televisione italiana, è amata per la sua ironia molto pungente come possiamo notare nei lunghi monologhi che fa nel programma Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio ed in onda da quest'anno su Rai 1 e non più su Rai 3. L'attrice e comica, nonostante la lunga permanenza in Rai, fara' capolino però a Canale 5 in un programma di punta della televisione italiana. Possiamo anticiparvi, ...

LUCIANA LITTIZZETTO a C’è Posta per Te : Sabato 17 marzo alle 21.20 su Canale 5 Maria De Filippi conduce la nona puntata del people show più amato e seguito della televisione “C’è Posta per Te”. Il programma, giunto alla sua 21esima edizione, mantiene intatto il suo intento: creare un appuntamento televisivo che faciliti le relazioni tra le persone e all’interno delle famiglie e che consenta di superare quegli impedimenti e quelle barriere, emotive e di vita, che spesso si innalzano ...

Le parole choc di LUCIANA LITTIZZETTO contro Filippa Lagerback Video : Luciana Littizzetto, dal palco della trasmissione Rai Che tempo che fa, si è resa protagonista dell'ennesima brutta figura. La gaffe non è passata inosservata e ha scatenato una forte indignazione da parte del pubblico a casa. La rovinosa caduta di stile della Littizzetto Durante un lungo monologo sulla chirurgia estetica, #Luciana Littizzetto ha assicurato il pubblico di non averne mai fatto ricorso. Decide quindi di spostare l'attenzione sulla ...

LUCIANA LITTIZZETTO a Che tempo che fa : la battutaccia squallida su Silvio Berlusconi. Anche Fabio Fazio s'indigna - per finta - : Finita la par condicio, a Che tempo che fa di Fabio Fazio , Luciana Littizzetto torna a parlare di politica. Sdraiata sulla scrivania, prima sfotte il conduttore: 'Ci stiamo riposizionando Fabio? Hai già chiesto il sussidio di cittadinanza come conduttore noioso? Stai diventando berlusconiano? Stai ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : la campagna elettorale di LUCIANA LITTIZZETTO (11 Marzo 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 10 Marzo: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Ciriaco De Mita, Luca Guadagnino, Vincenzo Salemme Tosca D'Aquino, Al Bano e J-Ax.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:17:00 GMT)