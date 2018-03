LUCA ONESTINI Per lui e Ivana Mrazova è tempo di convivenza C' è posta per te

RAFFAELLO TONON/ Con l'amico LUCA ONESTINI - il rapporto giovani e cultura (C'è posta per te) : RAFFAELLO TONON a C'è posta per te per una consegna speciale. E intanto si vola verso la prossima avventura con l'amico Luca Onestini, fra radio e libro in arrivo.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:32:00 GMT)

LUCA ONESTINI/ Foto - un bacio romantico con la Ivana Mrazova sulla neve (C'è posta per te) : LUCA ONESTINI sarà ospite di C'è posta per te per una consegna speciale: i fan potranno vederlo dal vivo nella stessa serata in un locale notturno di Ragusa. (Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:08:00 GMT)

LUCA ONESTINI : "Convivo con Ivana Mrazova - ma non era nei piani. Con Solei Sorgè ero felice però..." : MILANO - "E pensare che non era piani!?. Luca Onestini racconta al convivenza con Ivana Mrazova, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, che Leggo.it ha seguito puntualmente:...

Grande Fratello Vip - LUCA ONESTINI : "Con Ivana è tutto stupendo. Con Soleil è finita male? Meglio così..." : La seconda edizione del Grande Fratello Vip ha portato a Luca Onestini un cambio di fidanzata. Entrato nella casa del GF Vip con Soleil Sorgé al proprio fianco, l'ex tronista di Uomini e Donne è uscito dalla casa single, per un brevissimo periodo, e, successivamente, fidanzato con Ivana Mrazova, modella ceca che ha conosciuto proprio durante il reality.Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Luca Onestini ha ripercorso ...

“Soleil? Cosa penso di lei”. LUCA ONESTINI vuota il sacco. Dopo il silenzio arriva la rivincita (e che rivincita) : l’ex gieffino - ora felice accanto a Ivana Mrazova - per la prima volta parla dell’ex fidanzata : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ormai inseparabili. L’ex tronista di ”Uomini e Donne” è innamorato più che mai della sua fortunata dolce metà, la modella conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono concessi una fuga d’amore in montagna in mezzo alla neve, lontano dal caos della città e dai ritmi frenetici del quotidiano. Ma la coppia non è partita da sola: infatti hanno deciso ...

Ospiti C’è posta per te / Luciana Littizzetto in studio con LUCA ONESTINI - Raffaello Tonon e Paola Caruso : Ospiti C’è posta per te, Luciana Littizzetto in studio con Luca Onestini, Raffaello Tonon, Paola Caruso, Michela Persico (fidanzata di Daniele Rugani) ed Erjona Sulejmani (ex di Dzemaili).(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:03:00 GMT)

C’è posta per te : Luciana Littizzetto chiama LUCA ONESTINI e Tonon : Luciana Littizzetto manda a chiamare Onestini e Tonon a C’è posta per te Appuntamento imperdibile quello di sabato 17 marzo in prima serata su Canale 5: Maria De Filippi tornerà in onda con una nuova puntata di C’è posta per te, il people show più amato dal pubblico italiano del sabato sera. Oltre alle storie toccanti, a C’è posta per te si vivono momenti di spensieratezza e svago: nella prossima puntata, infatti, ci sarà una ...

LUCA ONESTINI e Raffaello Tonon/ A Radio Zeta : gli Oneston in onda dal lunedì al venerdì : Raffaello Tonon e Luca Onestini approdano a Radio Zeta. La coppia di amico in onda in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 nel programma “Pomeriggio Zeta” con Susanna Scalzi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)