Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale | in Romania

Ossessioni per la celebrità : lo strano caso dell'Oscar rubato a Frances McDormand : Se è il caso, anche attraverso un evento di cronaca come questa, che magari non gli farà fare una gran figura, ma sicuramente gli ha finalmente dato la visibilità che cercava da anni. Wishing a big ...

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei consensi e nessun esponente in consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...

Elezioni - lo strano caso del biglietto di Renzusconi con la partita iva del consigliere regionale M5s : E la capolista del listino Pd per la Camera in Umbria prosegue : 'In campagna elettorale gli spettacoli di un giornalista ospite fisso a La7 li organizza un partito politico?'. Basta questo. L'ex ...

Lo strano caso dei film basati sui videogiochi - editoriale : Era il 1993 quando Bob Hoskins e John Leguizamo interpretarono sul grande schermo i fratelli Mario: Mario e Luigi. Fra scagnozzi metallari, pessime acconciature ed effetti speciali subordinati a un budget di 48 milioni di dollari non ne uscì nulla di buono e, ancora oggi, viene ricordato come un film terribile; chiunque osi dire il contrario mente o è complice. Venticinque anni dopo Nintendo ha ufficializzato che Super Mario tornerà sul maxi ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : (Foto: Pixabay) “Parlo come Mary Poppins”. Non suona come la più rigorosa delle definizioni mediche, ma è la frase con cui Michelle Myers, pittrice 45enne originaria del Texas e residente in Arizona, ha descritto all’emittente statunitense Knxw la particolarissima condizione in cui si è svegliata pochi giorni fa, dopo essere andata a letto in preda a una forte emicrania. La donna, che non ha mai lasciato gli Stati Uniti in vita sua, ha iniziato ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : Si tratta della cosiddetta sindrome dell'accento straniero, un disturbo neurologico molto raro che può insorgere in seguito a ictus o traumi improvvisi

Lo strano caso dei BTp e la scommessa azzardata sul «rischio Italia» : Lo spread, il differenziale fra i BTp e i Bund a 10 anni che tanto ha condizionato il difficile periodo tra il 2011 e il 2012, è scivolato fino a 120 punti base, cioè ai minimi da circa un anno e mezzo. Tutto questo a poco più di tre settimane dalle elezioni e in mezzo alla tempesta sui listini. Ecco perché i gestori puntano sul nostro Paese ...

Mercato? No grazie. Lo strano caso della Giana Erminio : E' la Giana Erminio , girone A, che - come ricorda La Gazzetta dello Sport - ha scelto la strategia della continuità. Il presidente Bamonte non ha voluto tesserare neanche un nuovo attaccante, che ...

Roma - lo strano caso della moria di storni : 'Decine di uccelli morti in terra' : Torna a Roma l'incubo storni con guano annesso sulle strade. Ma c'è di più: tanti sono stati trovati morti a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. 'Gli uccelli cadono morti in terra', ...

Calciomercato da ridere - lo strano caso di Cabezas dell'Atalanta : Cabezas! Notizie sul tema LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Dove vedere Sassuolo-Atalanta, diretta tv e streaming 27 Gennaio 2018 Atalanta, Gasperini: '...

Nba - lo strano caso dei Bulls : vincere troppo fa male? : Dopo una sfavillante carriera di college a Providence, ha avuto un complicato impatto con il mondo professionistico: pessima stagione da rookie con Minnesota, poi lo sbarco a Chicago, nell'ambito del ...

CLASSIFICA SERIE A / Risultati 21^ giornata - verso Juventus Genoa : lo strano caso della corsa alla salvezza : CLASSIFICA SERIE A, Risultati 21^ giornata: Juventus Genoa chiude il turno e può consentire ai bianconeri di mantenere un punto di distanza dal Napoli capolista. In coda situazione animata(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:30:00 GMT)

Lo strano caso di Zerovskij di Renato Zero - si attende ancora il DVD : Sanremo 2018 sì o no? : Zerovskij di Renato Zero aspetta ancora di essere raccolto in un DVD. Lo spettacolo che l'artista romano ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera è rimasto nell'immaginario dei molti che lo hanno seguito nelle date estive che ha tenuto in giro per l'Italia, anche se manca il supporto fisico il quale sarà possibile rivivere le emozioni di quei mesi. C'è chi grida al flop, prontamente placato da coloro che invece hanno compreso il ...

Lo strano caso di Hervin Ongenda : per il Levski Sofia è infortunato ma è sanissimo - l’ex Psg pronto a rilanciarsi! : Vi ricordate di Hervin Ongenda? Il giovanissimo attaccante francese ha fatto il suo esordio con la maglia del Psg a soli 18 anni e con il club parigino ha collezionato ben 35 presenze giocando al fianco di gente come Ibrahimovic e Cavani. Nell’estate del 2014 il Psg lo ha girato in prestito al Bastia poi il giocatore ha fatto ritorno a Parigi. Lo scorso inverno la cessione definitiva allo Zwolle dove però non ha inciso. Una parentesi ...