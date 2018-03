“Lo ha morso un serpente velenoso” La tragica fine del volto noto della tv | diventato

caffeinamagazine

(Di sabato 17 marzo 2018) Una vita intera dedicata alla passione per gli animali, in particolare i serpenti, che gli avevano portato fama erietà. Al punto da trasformarlo in una star del piccolo schermo, famoso nel suo paese e anche fuori da quei confini che non aveva mai varcato, anche a causa delle tante indiscrezioni sul suo conto che rimbalzavano puntualmente sui giornali. Ora, ecco però arrivare la notiziamorte di uno dei personaggi televisivi più famosiMalesia, Paese che ospita ben 35 specie di rettili velenosi. Proprio i serpenti, che erano il grande amore di Abu Zarin Hussin, hanno finito allaper costargli la vita, in una storia che sembra uscita da un film e che invece è realmente accaduta. L’uomo eraper aver partecipato all’edizione malesetrasmissione “Asia’s Got Talent”, format famoso in tutto il mondo (Italia compresa) che ...