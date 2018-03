LIVE Spal-Juventus | cronaca e risultato in tempo reale | si parte!

DIRETTA/ Spal-Juventus - risultato LIVE 0-0 - info streaming video e tv : partenza aggressiva degli estensi : DIRETTA Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara per altri punti Scudetto.

Probabili Formazioni/ Spal Juventus : i duelli al Mazza. Quote e le ultime novità LIVE (Serie A - 29a giornata) : Probabili Formazioni Spal Juventus: Quote e le ultime novità live (Serie A, 29a giornata). La Vecchia Signora in campo questa sera dalle ore 20:45, in quel di Ferrara(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:52:00 GMT)

SPAL Juventus streaming LIVE gratis. Dove vedere : La Juventus in due settimane ha recuperato cinque lunghezze al Napoli scalzando proprio i partenopei dal vertice e mettendo in campo la prima fuga scudetto. Bianconeri attesi dal difficile esame SPAL.

