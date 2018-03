LIVE MotoGP | GP Qatar 2018 in DIRETTA | qualifiche | sabato 17 marzo | In pista le Moto3!

Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 - qualifiche LIVE : via alla FP3! (Losail 2018) : Diretta MotoGp prove libere live GP Qatar 2018 Losail, oggi sabato 17 marzo: cronaca e tempi delle due sessioni. Le Ducati di Dovizioso e Petrucci favorite per la pole?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:58:00 GMT)

MotoGP Qatar : le qualifiche e la pole LIVE : Doppietta di Andrea Dovizioso nel primo giorno dei test a Losail, dove domenica scatta la prima gara della stagione alle 17 , in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, canale 208, . Adesso sarà il sabato a dirci se DesmoDovi sarà in grande di fare il bis conquistando la pole . Le Libere 3 di MotoGP scattano alle 12:30, con le qualifiche fissate alle ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : qualifiche (sabato 17 marzo). Tutti gli aggiornamenti e la classifica in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si preannuncia una sfida appassionante. Andrea Dovizioso ha fatto vedere ieri, nel corso dei primi turni di libere, di avere un gran passo per il time-attack e la gara. Quest’oggi si aspetta di affinare le sue armi e centrare il bersaglio grosso. Non sarà però cosa facile. Marc Marquez ...