LIVE Italia-Scozia | Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA | 27-29 | Laidlaw ci fulmina

LIVE Biathlon - Staffette Oslo 2018 in DIRETTA : Italia da podio - serve una prova precisa al poligono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta femminile e dell'inseguimento maschile a Oslo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. ...

LIVE Biathlon - Staffette Oslo 2018 in DIRETTA : Italia da podio - serve una prova precisa al poligono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile e dell’inseguimento maschile a Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi norvegesi andrà in scena una giornata davvero ricca e appassionante. L’Italia punta al podio con le ragazze: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano un quartetto competitivo che può sognare la vittoria con una prova positiva al poligono. Nel pursuit, invece, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA : l’Italia si affida a Jake Polledri per tornare a vincere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si giocano l’ultima possibilità di tornare a vincere nel torneo dopo addirittura tre anni dall’ultima volta: serve il colpaccio per imporsi contro un avversario che si è già imposto per due volte in questa edizione e che punta addirittura al secondo posto in ...

LIVE Milano-Sanremo 2018 in DIRETTA : la Classicissima in tempo reale. Sagan e Kwiatkowski favoriti - l’Italia punta su Viviani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Milano-Sanremo 2018. Vi aggiorneremo in tempo reale, minuto per minuto e sin dalla partenza, sulla Classicissima di Primavera, una corsa che vale una carriera. Il grande favorito, neanche a dirlo, sarà il tre volte campione del mondo Peter Sagan, sinora sempre respinto in carriera sulle strade della Liguria. Lo slovacco dovrà vedersela principalmente con il polacco Michal Kwiatkowski, vincitore ...

