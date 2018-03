LIVE Biathlon | Staffette Oslo 2018 in DIRETTA | Italia da podio | serve una prova precisa

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di ... : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are , Svezia, , dove sono previste due gare valide per ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : Kuzmina domina nella gara femminile - Vittozzi decima - male Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle mitiche nevi norvegesi andranno in scena le due prove rapide al femminile e al maschile. Si preannuncia grande spettacolo nelle due gare che aprono il programma della penultima tappa della stagione, l’Italia proverà a essere assoluta protagonista: Lisa Vittozzi, dopo i tre podi conquistati nella scorsa settimana, non ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! Attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

LIVE Biathlon - Mass Start Kontiolathi in DIRETTA : l’Italia cerca il colpaccio con Vittozzi - Wierer e Windisch : Bentrovati alle DIRETTE LIVE della 15km maschile e della 12.5km femminile con partenza di Massa di Konthiolahti, valevoli per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Dopo la splendida vittoria di ieri nella staffetta mista, gli atleti italiani tornato sulla neve per puntare al successo anche nella prova individuale. Si incomincerà alle ore 13.30 con la 15km Mass Start maschile. Per i nostri colori saranno al via Lukas Hofer e Dominik Windisch, che ...

LIVE Biathlon - Staffette Konthiolahti 2018 in DIRETTA : Italia da podio nella mista - azzurri per la gloria : Giornata di grande spettacolo a Konthiolahti per la Coppa del Mondo di Biathlon. Sono in arrivo, infatti, le due Staffette, la mista singola e la mista 2x6km donne + 2×7,5km uomini. Si incomincerà alle ore 13.40 con la coppia composta da Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini a caccia di gloria. In questa gara così particolare le nazioni da battere saranno la Norvegia con Johannes Boe e Marte Olsbu, la Slovacchia con Anastasiya Kuzmina e ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Konthiolahti 2018 in DIRETTA : Domracheva brucia Hildebrand al traguardo. PODIO AZZURRO : Vittozzi terza!!! Wierer con due errori fuori dalla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, seconda gara della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, le migliori biathlete del mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della Sprint femminile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è attesa per ...

